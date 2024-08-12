New York Borsası Haftaya Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Haftaya Yükselişle Başladı

New York borsası, ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceği haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. ABD'de geçen hafta artan resesyon endişelerinin hafiflemesi sonrası bu hafta açıklanacak makroekonomik veriler yatırımcıların odağına yerleşirken, pay piyasaları yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

12.08.2024 17:07
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New York borsası, ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceği haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,02 artarak 39.500 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,24 artışla 5.356,23 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,45 artarak 16.820 puana yükseldi.

ABD'de geçen hafta artan resesyon endişelerinin hafiflemesi sonrası bu hafta açıklanacak makroekonomik veriler yatırımcıların odağına yerleşirken, pay piyasaları yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

Ülkede yarın açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve çarşamba günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri beklenirken analistler, enflasyon verilerinde ABD Merkez Bankasının (Fed) bundan sonraki politikalarına ilişkin daha fazla ipucu aranacağını belirtti.

Analistler, ABD'de TÜFE'nin temmuzda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3 artmasının beklendiğine işaret ederek, verinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti.

Para piyasalarında ise Fed'in eylül ayında 50 baz puanlık ve 25 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimallerinin eşit bir şekilde fiyatlandığını belirten analistler, bankandan bu yıl sonuna kadar toplam 100 baz puanlık faiz indirimi beklendiğini aktardı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da yatırımcılar tarafından takip edilirken Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, hafta sonu katıldığı bir etkinlikte, enflasyonun düşürülmesinde mayıs ve haziran aylarında kaydedilen ilerlemenin memnuniyet verici bir gelişme olduğunu ancak enflasyonun hala "rahatsız edici derecede" hedefin üzerinde olduğunu ifade etti.

Bowman, "Politikanın mevcut duruşunda ayarlamalar yapılmasına yönelik yaklaşımımda temkinli olmaya devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası Haftaya Yükselişle Başladı - Son Dakika

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