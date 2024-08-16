New York Borsası Haftayı Düşüşle Kapattı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Haftayı Düşüşle Kapattı

New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. ABD'de açıklanan enflasyon ve perakende satış verilerinin ardından negatif bir seyir izlendi. Konut piyasasına ilişkin verilerin de zayıf gelmesi etkili oldu.

16.08.2024 17:16
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New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,08 azalışla 40.528,86 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,23 azalarak 5.530,5 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,44 kayıpla 17.516,40 puana indi.

ABD'de bu hafta açıklanan enflasyon verilerinin, fiyat baskılarının hafiflediğine işaret etmesinin ardından dün açıklanan perakende satış verilerinin de tüketici harcamalarının güçlü kaldığını ortaya koyması sonrası pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında negatif bir seyir izlendi.

Piyasalardaki negatif seyirde ABD'de bugün açıklanan konut piyasasına ilişkin verilerinin zayıf gelmesi etkili oldu.

Buna göre, ABD'de yapımına başlanan yeni konut sayısı, temmuzda yüzde 6,8 azalarak 4 yılın en düşük seviyesine indi ve beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistler, yoğun veri gündeminin piyasaların odağında olduğunu, bugün açıklanacak tüketici güven endeksinin de yatırımcılar tarafından takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

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