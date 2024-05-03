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Ekonomi

New York Borsası İstihdam Verileriyle Yükseldi

New York Borsası İstihdam Verileriyle Yükseldi

ABD'de istihdam artışının yavaşladığına işaret eden verilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine başlayabileceğine dair beklentileri artırmasıyla New York borsası haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

03.05.2024 23:30
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New York borsası, ABD'de istihdam artışının yavaşladığına işaret eden verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) yakın zamanda faiz indirimlerine başlayabileceğine dair beklentileri artırmasıyla haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,18 artarak 38.675,88 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,26 artışla 5.128,10 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,99 kazançla 16.156,33 puana yükseldi.

ABD'de beklentilerin altında kalan istihdam verileri sonrası "faiz indirimi" umutlarının canlanmasıyla pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam, nisanda 175 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,8'den yüzde 3,9'a çıktı.

Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç da yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artış kaydetti.

İstihdam raporu sıkı iş gücü piyasasında bir miktar soğuma yaşandığını ortaya koyarken analistler, zayıf gelen istihdam verilerinin Fed'in faiz indirimlerine yakın zamanda başlayabileceğine dair beklentileri güçlendirdiğini belirtti.

Analistler, istihdam verileri sonrası Fed'in ilk faiz indirimine eylül ayında gidebileceğine yönelik beklentilerin arttığını aktardı.

Fed yetkililerinden gelen açıklamalar da takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman politika faizinin sabit tutulmasıyla enflasyonun daha da düşeceğini öngördüğünü ancak görünüme yönelik yukarı yönlü riskler olduğunu belirtti.

Bowman, para politikasının mevcut duruşu kısıtlayıcı bir seviyede görünse de gelecek verilerin enflasyondaki ilerlemenin durduğunu veya tersine döndüğünü göstermesi durumunda ise faiz oranını artırmaya istekli olmaya devam ettiğini ifade etti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru düştüğüne dair daha fazla veri görmek istediğini, bu yılki olası faiz indirimlerinin gelecek verilere bağlı olduğunu kaydetti.

??????ABD'de devam eden bilanço sezonu da yatırımcıların odağında bulunurken, dün piyasaların kapanmasının ardından finansal sonuçlarını açıklayan Apple'ın hisseleri yükselişini sürdürdü. Şirketin hisseleri, gelirinin üç aylık dönemde azalmasına karşın piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmesi ve tarihindeki en büyük hisse geri alımı açıklaması sonrası yüzde 6'ya yakın değer kazandı.

Biyoteknoloji şirketi Amgen'in hisseleri de finansal sonuçlarının beklenenden iyi gelmesinin ardından yüzde 12'ye yakın yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası İstihdam Verileriyle Yükseldi - Son Dakika

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