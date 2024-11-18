New York Borsası Karışık Açıldı

Ekonomi

NEW New York borsası haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,03 azalışla 43.431,89 puana düştü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,06 artışla 5.874,17 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,2 yükselişle 18.717,93 puana ulaştı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, ekonominin faiz indirimlerinde acele edilmesini gerektirecek sinyaller vermediğine ilişkin açıklamaları sonrasında geçen hafta düşüş yaşanan pay piyasalarında, haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başlandı.

Para piyasasındaki fiyatlamalarda, Fed'in yüzde 58 ihtimalle gelecek politika faizini 25 baz puan düşüreceği, yüzde 42 ihtimalle sabit tutacağı öngörüldü.

ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi de 2 baz puan artışla yüzde 4,45 oldu.

Analistler, bu hafta açıklanacak önemli şirket bilançolarının beklendiğini belirterek, çip şirketi Nvidia ile Walmart ve Target gibi ABD'li perakende zincirlerinin finansal sonuçlarını yayımlayacağını aktardı.

Kurumsal tarafta, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın ekibinin otonom araçlar üzerindeki düzenlemeleri gevşetmenin yolları üzerinde çalıştığına dair haber sonrasında Tesla'nın hisseleri yaklaşık yüzde 6 kazançla güne başladı. Araç çağırma uygulamaları Uber'in hisseleri yüzde 3,4 ve Lyft'in hisseleri yüzde 3,9 düştü.

Nvidia'nın hisseleri de yeni nesil Blackwell çiplerinin sunucu raflarında aşırı ısınma sorunu yaşadığına dair iddialar üzerine yüzde 1,5 değer kaybetti.

Öte yandan, Spirit Airlines'ın hisselerindeki işlemler, şirketin iflas koruması başvurusunda bulunmasının ardından durduruldu. Spirit Airlines'ın hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 90'nın üzerinde düşmüştü.