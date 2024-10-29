New York Borsası Karışık Kapanış

Ekonomi

New York borsası günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 150 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,36 azalarak 42.233,25 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,16 artışla 5.833,03 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,81 artarak 18.717,58 puana çıktı.

ABD'de makroekonomik veriler ile şirket bilançolarından alınan sinyaller yatırımcıların odağında bulunurken pay piyasalarında, karışık bir seyir izlendi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, JOLTS açık iş sayısı, eylülde 7 milyon 443 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti ve Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Conference Board Tüketici Güven Endeksi ise ekimde aylık 9,5 puan artışla 108,7'ye yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Öte yandan, ABD'nin büyük şirketleri finansal sonuçlarını açıklamaya devam ederken hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın hisseleri, şirketin kar ve gelirinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine karşın küresel satışlarının üçüncü çeyrekte yüzde 1,5 ile son 4 yılın en büyük düşüşünü kaydetmesi sonrası yüzde 0,6 geriledi.

ABD'li otomobil üreticisi Ford'un hisseleri de şirketin dün açıkladığı bilançosunda kar tahminini düşürmesi sonrası yüzde 8,4 değer kaybetti.

Analistler, "Muhteşem 7'li" olarak adlandırılan büyük teknoloji şirketlerinden Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in bugün piyasaların kapanışının ardından açıklanacak bilançosunun yatırımcıların odağında olduğunu belirtti. Alphabet'in hisseleri, finansal sonuçlarının açıklanması öncesi yüzde 1,6 değer kazandı.

Diğer büyük teknoloji şirketlerinden Apple, Amazon, Meta ve Microsoft'un bu hafta açıklayacağı bilançoların da yatırımcıların odağında olduğunu anımsatan analistler, söz konusu şirketlerin finansal sonuçlarının piyasalardaki teknoloji ve yapay zeka iyimserliğinin sürüp sürmeyeceğini değerlendirmek açısından önem taşıdığını aktardı.