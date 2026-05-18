New York borsası karışık açıldı, petrol ve faizler etkili oldu

18.05.2026 17:10
New York borsası haftaya Dow Jones düşüşle, S&P 500 ve Nasdaq yükselişle başladı. Trump'ın İran açıklamaları ve petrol muafiyet haberleri fiyatları düşürdü, enflasyon verileri faiz beklentilerini şahinleştirdi.

NEW New York borsası haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,09 azalarak 49.481,04 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,09 artışla 7.415,07 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,25 kazançla ?26.289,49 puana yükseldi.

Yatırımcılar, petrol ve tahvil faizlerini etkileyen gelişmeleri değerlendirirken pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününün açılışında karışık bir seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla ilgili "derhal ve hızlıca harekete geçmeleri" gerektiğini belirtmişti.

İran'a yönelik sert ifadeler kullanan Trump, "Aksi takdirde kendilerinden geriye hiçbir şey kalmayacak. Zaman kritik önem taşıyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump'ın söz konusu açıklamaları, Orta Doğu'da yüksek tansiyon iklimine geri dönülebileceği ve küresel petrol arzında potansiyel aksamalara ilişkin endişeleri artırmıştı.

Bugün ise İran basınında yer alan ABD'nin İran petrolü yaptırımlarına geçici muafiyet önerdiğine dair haber sonrasında bölgedeki gerilimin tırmanabileceğine yönelik korkular yatıştı.

Bu gelişmelerle Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 1,5 azalarak 107,70 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili yaklaşık yüzde 2 azalışla 103,56 dolardan alıcı buldu.

Analistler, bir miktar geri çekilmesine karşın yüksek seyrini sürdüren petrol fiyatlarının makroekonomik görünüme yönelik olumsuz etkilerine işaret etti.

ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerindeki hızlanmaya değinen analistler, süregelen fiyat baskılarının merkez bankalarına ilişkin beklentilerin daha "şahin" bir çizgiye kaymasına yol açtığını dile getirdi.

Geçen hafta faiz artışı olasılığına dair fiyatlamaların güçlenmesiyle yükselen ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, bugün piyasa açılışında yüzde 4,59 ile yatay bir seyir izledi.

ABD'de bu hafta, çip şirketi Nvidia ile Walmart, Target Home Depot gibi perakende mağaza zincirlerinin bilançoları takip edilecek.

Kaynak: AA

