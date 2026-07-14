New York Borsası Karışık Seyirle Açıldı - Son Dakika
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New York Borsası Karışık Seyirle Açıldı

14.07.2026 17:29
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ABD'nin haziran enflasyon verileri sonrası borsa karışık bir seyir izledi, büyük bankalar bilançolarını açıkladı.

New York borsası, ABD'de yıllık enflasyonun haziranda beklentilerin altında gerçekleşmesinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) kısa vadede faiz artırımlarına yönelik beklentilerin zayıflamasıyla güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,86 azalarak 52.046,36 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,28 artışla 7.536,70 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,55 kazançla 26.015,49 puana çıktı.

Yatırımcılar, ABD'de açıklanan enflasyon verileri, büyük bankaların ikinci çeyrek bilançoları ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Kongre'de yapacağı sunuma odaklanırken, pay piyasalarında açılışta karışık bir seyir izlendi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 0,4 azalırken, yıllık bazda yüzde 3,5 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Böylece TÜFE, aylık bazda Mayıs 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydetti.

Enerji maliyetlerindeki düşüş, barınma ve gıda başta olmak üzere diğer kalemlerdeki fiyat artışlarını dengeleyerek aylık enflasyondaki gerilemede belirleyici oldu.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise haziranda aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 2,6 artışla beklentilerin altında kaldı.

Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yakın zamanda faiz artırabileceğine yönelik beklentiler bir miktar zayıfladı.

Analistler, enflasyon verilerinin Orta Doğu'daki çatışmaların yol açtığı fiyat baskılarının hafiflediğine işaret ettiğini ancak ABD ile İran arasında son günlerde yeniden tırmanan gerilim nedeniyle bu rahatlamanın geçici olabileceğini belirtti.

Fed Başkanı Kevin Warsh'un bugün ve yarın Kongre'de sunacağı yarıyıl para politikası raporu da yatırımcıların odağında yer alırken, Warsh'ın bugün Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesinde yapacağı konuşmanın metni yayımlandı.

Konuşma metninde Warsh, yüksek enflasyona karşı hiçbir toleranslarının olmadığını, fiyat istikrarını yeniden tesis etme konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Kurumsal tarafta ise bilançolar yatırımcılar tarafından takip edilirken, ABD'li bankalar ikinci çeyrek bilançolarını açıklamaya başladı.

Bu yılın ikinci çeyreğinde JPMorgan Chase'in net karı yüzde 41, Bank of America'nın karı yüzde 27, Goldman Sachs'ın karı yüzde 78, Wells Fargo'nun karı yüzde 17 ve Citigroup'un karı yüzde 45 arttı.

Goldman Sachs'ın hisseleri, bankanın ikinci çeyrek karının beklentileri aşmasının ardından yüzde 3'ün üzerinde yükseldi.

Buna karşın, JPMorgan Chase ve Citigroup hisseleri ikinci çeyrek karlarındaki artışa rağmen yüzde 2'nin üzerinde düştü. Bank of America ve Wells Fargo'nun hisseleri de ikinci çeyrek karlarının beklentileri aşmasına karşın sırasıyla yüzde 0,8 ve yüzde 3'ün üzerinde geriledi.

Teknoloji şirketi IBM'in ise ikinci çeyreğe ilişkin öncü gelir tahmininin beklentilerin altında kalmasının ardından hisseleri yüzde 22 değer kaybetti.

Jeopolitik tarafta ise ABD ile İran arasında tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı ile ilgili gelişmeler takip edilirken, petrol fiyatlarındaki yükseliş eğilimi sürdü.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Karışık Seyirle Açıldı - Son Dakika

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