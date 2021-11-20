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New York borsası karışık seyirle kapandı - Son Dakika

New York borsası karışık seyirle kapandı

20.11.2021 00:32
New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,75 azalarak 35.601,98 puana düştü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,14 azalışla 4.697,96 puana gerilerken Nasdaq endeksi yüzde 0,40 kazançla 16.057,4 puana çıktı.

Endeksler, özellikle Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışa ilişkin endişelerle gün boyu karışık bir seyir izledi.

Günlük vaka sayılarındaki artışın sürdüğü Avusturya'da pazartesiden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyuruldu. Avusturya'daki karantina önlemlerinin muhtemel ekonomik etkileri küresel piyasalarda endişeye neden oldu.

Petrol fiyatları karantina endişeleri nedeniyle düşüş gösterirken Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 4'ün üzerinde azalarak 6 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Salgına ilişkin endişelerin artmasıyla kruvaziyer ve hava yolu şirketlerinin hisselerinde de düşüşler görüldü.

Teknoloji hisseleri ise tahvil faizlerindeki düşüşle yükseliş gösterdi. Artan enflasyon endişeleriyle yükseliş eğilimi gösteren ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,53 seviyelerine geriledi.

ABD'de güçlü gelen şirket bilançoları ve ekonomik veriler sonucu toparlanmanın devam ettiği iyimserliği piyasaları desteklerken ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağında olmaya devam etti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, ekonomik görünüme ilişkin yaptığı konuşmada, devam eden yüksek enflasyon ve istihdam kazanımlarının gücü nedeniyle Fed'in tahvil alımlarını azaltma hızını artırmaya ve faiz oranlarını daha erken artırmaya hazır olması gerektiğini belirtti.

Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida ise enflasyonun yükselmesi ve istihdam kazanımlarının artmasının ardından tahvil alımlarını azaltma hızı konusunda aralık ayında görüşmenin uygun olabileceğini ifade etti.

Siyasi tarafta ise ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Joe Biden'ın ekonomi planının ikinci aşamasını oluşturan 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketini onayladı.

Tasarının bir sonraki durağı ABD Senatosu olurken Demokrat senatörlerin tasarıyı oylamadan önce üzerinde birtakım değişiklikler yapması bekleniyor. Tasarıda değişiklik yapılması halinde Temsilciler Meclisinde yeniden oylanması gerekiyor.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Avusturya, New York, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası karışık seyirle kapandı - Son Dakika Ekonomi


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