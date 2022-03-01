New York borsası karışık seyirle kapandı - Son Dakika
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New York borsası karışık seyirle kapandı

01.03.2022 00:53
New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının yansımaları izlenmeye devam edilirken haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının yansımaları izlenmeye devam edilirken haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 170 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,49 azalarak 33.892,60 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,25 azalışla 4.373,79 puana inerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,41 artarak 13.751,40 puana çıktı.

Jeopolitik gerilimin ekonomik etkilerine ilişkin endişelerle haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan endeksler, kapanışa doğru karışık bir seyir izledi.

Bankacılık hisselerindeki düşüş öne çıkarken, savunma sanayisi ve siber güvenlik hisseleri Nasdaq'ın kayıplarını sınırlamaya yardımcı oldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, söz konusu saldırının maliyetleri de gün geçtikçe artış gösterdi.

Batılı ülkeler hafta sonu Rusya Merkez Bankası ve ülkenin önemli bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılması konusunda anlaştı. ABD Hazine Bakanlığı ABD'li kişilerin Rusya Merkez Bankası, Rusya Ulusal Varlık Fonu ve Rusya Maliye Bakanlığı ile işlem yapmasını yasakladı.

New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE) ve Nasdaq Borsası da Rusya merkezli şirketlerin hisse senetlerinin alım satımını geçici olarak durdurdu.

Öte yandan, Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkardığını duyururken, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından Rus rublesinin dolar karşısında değer kaybı yüzde 20'yi aştı.

Bu gelişmelerle emtia fiyatlarındaki yükseliş devam etti, Brent petrolün varili yüzde 3'ün üzerinde değer kazanarak 97,9 dolar seviyesinden işlem gördü. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 4'e yakın artışla 95,7 dolardan alıcı buldu.

Yatırımcılar tarafından "güvenli liman" olarak değerlendirilen altının ons fiyatı ise 1910 dolar seviyelerinde seyretti.

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Rusya Merkez Bankası, New York, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası karışık seyirle kapandı - Son Dakika


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