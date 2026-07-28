New York Borsası Karışık Seyirle Kapanış Yaptı

New York borsası haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 260 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,51 artışla 52.210,08 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,02 artışla 7.413,18 puana tırmanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,18 azalışla 24.932,08 puana geriledi.

Jeopolitik gelişmeler, yoğun bilanço sezonu, bu hafta açıklanacak makroekonomik veriler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin haber akışı yatırımcıların gündemindeki yerini korurken, ABD Başkanı Donald Trump, bugün yaptığı açıklamada, İran'la bir anlaşmaya varılmasının "iyi bir ihtimal" olduğunu ancak müzakerelerin başarısızlığı halinde Washington'un askeri operasyonlara yeniden başlayacağına dikkati çekti.

Donald Trump, süreci "Onlar görüşmek istiyor, biz de görüşüyoruz; bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var. Yaptıklarımız olmasaydı, şu an bizimle konuşuyor bile olmazlardı." sözleriyle tanımladı.

Trump, görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini ve "bir gelişme yaşanması ihtimalinin yüksek olduğunu" söyledi.

ABD ile İran arasında gerilimin azalacağına ilişkin beklentilerle petrol fiyatları gerilerken, hava yolu taşımacılığı gibi enerji maliyetlerine duyarlı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin hisseleri yükseldi.

American Airlines'ın hisseleri yüzde 3,3, United Airlines'ın hisseleri ise yüzde 1,9 değer kazandı.

Petrol fiyatlarındaki düşüş enerji şirketlerinin hisselerini ise baskıladı. Exxon Mobil'in hisseleri yüzde 1,4, Chevron'un hisseleri yüzde 2,5 ve Occidental Petroleum'un hisseleri yüzde 4,1 geriledi.

Analistler, geçen hafta Orta Doğu'da artan gerilimle yükselen petrol fiyatlarının enflasyonist baskıları artırabileceğine ilişkin endişelerin etkisini koruduğunu, ancak petrol fiyatlarında bugün görülen gerilemenin piyasaları bir miktar rahatlattığını belirtti.

Jeopolitik risklerin yüksek olduğu bir ortamda Fed'in yarın başlayacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından çarşamba günü açıklayacağı faiz kararı da yatırımcıların odağında bulunuyor.

Fed'in bu hafta politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutacağına dair beklentiler öne çıkarken, piyasalar faiz artırımı ihtimalini de fiyatlamaya devam ediyor.

Fed'in faiz kararından bir gün sonra açıklanacak Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi verisi de yılın geri kalanına ilişkin faiz beklentilerinin şekillenmesi açısından yakından takip edilecek.

Öte yandan bilanço sezonu da sürerken, Alphabet, Tesla, IBM ve Intel'in geçen hafta açıkladığı finansal sonuçların ardından yapay zeka yatırımlarına yönelik yüksek harcamalara ilişkin endişeler yeniden gündeme gelmişti.

Bu hafta Microsoft, Meta, Amazon ve Apple'ın açıklayacağı finansal sonuçlar ile şirketlerin gelecek döneme ilişkin beklentileri de yakından izlenecek.

Ayrıca çip hisselerindeki dalgalanma sürerken, Çin merkezli çip üreticisi CXMT'nin Şanghay borsasında işlem görmeye başladığı ilk günde hisseleri yaklaşık yüzde 466 değer kazandı.

Çin'in yarı iletken üretiminde kullanılan derin ultraviyole (DUV) litografi makinelerini geliştirmeye başladığına ilişkin haberler ise sektörde rekabetin arttığına işaret ederken çip hisseleri üzerinde baskı oluşturdu.

Bu alanda önde gelen şirketlerden Hollanda merkezli ASML'nin ABD'de işlem gören hisseleri söz konusu haberin ardından yüzde 5,8 düştü.