New York Borsası Karışık Seyirle Kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

New York Borsası Karışık Seyirle Kapatıldı

Dow Jones düşerken, S&P 500 ve Nasdaq yükseldi. Jeopolitik endişeler piyasaları etkiledi.

20.11.2024 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW New York borsası günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,28 azalarak 43.268,94 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,4 artışla 5.916,98 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,04 kazançla 18.987,47 puana yükseldi.

Rusya ve Ukrayna arasında artan gerilime ilişkin endişelerin risk iştahını olumsuz etkilemesiyle güne kayıpla başlayan pay piyasaları, karışık seyirle kapandı.

Analistler, Ukrayna'nın gece Rus toprağı Bryansk bölgesine Amerikan yapımı uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzeleriyle saldırı düzenlediğini duyurduğunu belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onayladığını anımsattı.

Teknoloji ve perakende hisselerindeki iyimserliğin jeopolitik endişeleri dengelemeye yardımcı olduğunu ifade eden analistler, teknoloji devi Nvidia'nın yarın açıklanacak bilançosunun beklendiğini belirtti.

Kurumsal tarafta, ABD'li perakende devlerinden Walmart'ın hisseleri, şirketin satış ve kar tahminlerini art arda üçüncü kez artırmasının ardından yüzde 3'e yakın yükseldi.

Perakende zincirlerinden Lowe's'un hisseleri, 3 aylık finansal sonuçları beklentileri aşmasına karşın yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın ekibinin otonom araçlar üzerindeki düzenlemeleri gevşeteceğine ilişkin haber akışı sonrası yükselişe geçen Tesla hisseleri bugün de yüzde 2'nin üzerinde artış gösterdi.

Finansal sonuçlarını yarın açıklaması beklenen Nvidia'nın hisseleri de yüzde 5'e yakın yükseldi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, Bankanın faiz indirimlerinin, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerlediğine olan güveninin işareti olduğunu dile getirdi.

Fed'in büyük mali açıkların enflasyona neden olmasını engelleyeceğini belirten Schmid, ancak bunun daha yüksek faiz oranları anlamına gelebileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Dow Jones, Politika, Ukrayna, Ekonomi, Finans, Borsa, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Karışık Seyirle Kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:41 Karadağ’a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi’ne yükselme şansını play-offa bıraktı Karadağ'a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi'ne yükselme şansını play-offa bıraktı
23:23 Şafak Hastanesinin sahibinden 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler Şafak Hastanesinin sahibinden 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler
21:51 Rusya-Ukrayna savaşını tırmandıracak bir açıklama da Zelenskiy’den: Hepsini kullanacağız Rusya-Ukrayna savaşını tırmandıracak bir açıklama da Zelenskiy'den: Hepsini kullanacağız
20:17 Duruşmada kullandığı Kurtlar Vadisi repliği dikkat çekmişti Fırat Sarı’yı CİMER’e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı Duruşmada kullandığı Kurtlar Vadisi repliği dikkat çekmişti! Fırat Sarı'yı CİMER'e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı
19:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli
09:53 Fenerbahçe, Al-Nassr’ın teklifini reddetti Fenerbahçe, Al-Nassr'ın teklifini reddetti
09:36 İddialı dizi 6. bölümde final yapıyor Başrol oyuncusunun ’’Eskort’’ çıkışı şaşırttı İddialı dizi 6. bölümde final yapıyor! Başrol oyuncusunun ''Eskort'' çıkışı şaşırttı
09:29 CHP’de ’’saf’’ polemiği: Kılıçdaroğlu’nun paylaşımına İmamoğlu’ndan olay gönderme CHP'de ''saf'' polemiği: Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına İmamoğlu'ndan olay gönderme
09:18 Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı zamanı açıkladı Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı zamanı açıkladı
09:18 Ünlü şarkıcı Gülşen’in zor anları Sahnede şarkıya devam edemedi Ünlü şarkıcı Gülşen'in zor anları! Sahnede şarkıya devam edemedi
09:18 Dana kıymada kanatlı et dana sucukta ise sakatat tespit edildi Dana kıymada kanatlı et dana sucukta ise sakatat tespit edildi
09:14 Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu “kararsızlar“ oldu Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu "kararsızlar" oldu
09:12 3 gündür her yerde aranan 12 yaşındaki İdil, bakın nerede bulundu 3 gündür her yerde aranan 12 yaşındaki İdil, bakın nerede bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 01:25:49. #1.11#
SON DAKİKA: New York Borsası Karışık Seyirle Kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.