New York Borsası Karışık Seyirle Kapatıldı

Ekonomi

NEW New York borsası günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,28 azalarak 43.268,94 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,4 artışla 5.916,98 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,04 kazançla 18.987,47 puana yükseldi.

Rusya ve Ukrayna arasında artan gerilime ilişkin endişelerin risk iştahını olumsuz etkilemesiyle güne kayıpla başlayan pay piyasaları, karışık seyirle kapandı.

Analistler, Ukrayna'nın gece Rus toprağı Bryansk bölgesine Amerikan yapımı uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzeleriyle saldırı düzenlediğini duyurduğunu belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onayladığını anımsattı.

Teknoloji ve perakende hisselerindeki iyimserliğin jeopolitik endişeleri dengelemeye yardımcı olduğunu ifade eden analistler, teknoloji devi Nvidia'nın yarın açıklanacak bilançosunun beklendiğini belirtti.

Kurumsal tarafta, ABD'li perakende devlerinden Walmart'ın hisseleri, şirketin satış ve kar tahminlerini art arda üçüncü kez artırmasının ardından yüzde 3'e yakın yükseldi.

Perakende zincirlerinden Lowe's'un hisseleri, 3 aylık finansal sonuçları beklentileri aşmasına karşın yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın ekibinin otonom araçlar üzerindeki düzenlemeleri gevşeteceğine ilişkin haber akışı sonrası yükselişe geçen Tesla hisseleri bugün de yüzde 2'nin üzerinde artış gösterdi.

Finansal sonuçlarını yarın açıklaması beklenen Nvidia'nın hisseleri de yüzde 5'e yakın yükseldi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, Bankanın faiz indirimlerinin, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerlediğine olan güveninin işareti olduğunu dile getirdi.

Fed'in büyük mali açıkların enflasyona neden olmasını engelleyeceğini belirten Schmid, ancak bunun daha yüksek faiz oranları anlamına gelebileceğini ifade etti.