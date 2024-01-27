New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı

NEW New York borsası haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,16 artışla 38.109,43 puana yükselirken tüm zamanların en yüksek kapanış değerini elde etti.

S&P 500 endeksi yüzde 0,07 gerileyerek 4.890,97 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,36 kayıpla 15.455,36 puana indi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi Mart 2021'den bu yana en düşük artışını kaydederken pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Ülkede kişisel tüketim harcamaları geçen yıl aralıkta yüzde 0,7 ile beklentilerin üzerinde arttı. Gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,9 yükseldi.

Analistler, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki yavaşlamanın Fed'in bu yıl faiz oranlarını indirmeye başlamasına olanak tanıyabileceğini belirtti.

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi de geçen yıl aralıkta yüzde 8,3 ile Haziran 2020'den bu yana en yüksek aylık artışı kaydetti.

Kurumsal tarafta, bu hafta yayımladığı bilançosunda şirketin araç hacmindeki büyümenin 2024'te geçen yıla kıyasla daha düşük olabileceği konusunda uyaran Tesla'nın hisseleri bugün hafif yükseldi. Ancak şirketin hisselerindeki değer kaybı, geçen yıl sonundan bu yana yüzde 26'yı aştı.

Dün piyasalar kapandıktan sonra yayımladığı bilançosunda beklentilerin üzerinde son çeyrek sonuçları açıklamasına rağmen bu yıla dair zayıf görünüm bildiren Intel'in hisseleri yaklaşık yüzde 12 düştü.

Visa'nın hisselerindeki düşüş yüzde 2'ye yaklaşırken, bu sabah bilançosunu duyuran American Express'in hisseleri ise yüzde 7'den fazla arttı ve tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Spirit Airlines'ın hisseleri ise JetBlue Airways'ın şirket ile birleşme çabalarını sonlandırmak zorunda kalabileceği konusunda uyarması sonrasında yüzde 13'ün üzerinde değer kaybetti.