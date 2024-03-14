New York borsası günü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,10 artışla 39.043,32 puana çıktı.
S&P 500 endeksi yüzde 0,19 azalışla 5.165,31 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,54 azalarak 16.177,77 puana indi.
ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlik sürerken pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.
Ülkede dün açıklanan şubat enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesine karşın Fed'in faiz indirimlerine haziranda başlayabileceğine ilişkin beklentilerin değişiklik göstermediği görüldü.
Analistler, yatırımcıların Fed'in faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin daha fazla değerlendirme yapabilmek için yarın açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile perakende satış verilerini beklediğini belirtti.
Öte yandan, teknoloji hisselerindeki dalgalanma sürerken dün toparlanma gösteren ABD'li çip şirketi Nvidia'nın hisseleri bugün yüzde 1'in üzerinde düştü.
ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri de Wells Fargo'nun notunu düşürmesinin ardından yüzde 4,5 değer kaybetti.
Kuzey Amerika'da indirimli ürünlerin satıldığı mağaza zinciri Dollar Tree'nin hisseleri ise 2023'ün dördüncü çeyreğinde 1,71 milyar dolarlık zarar bildirmesi ve düşük performans gösteren 970 mağazasını kapatmayı planladığını duyurması sonrası yüzde 14'ün üzerinde düştü.
McDonald's'ın hisseleri de şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Ian Borden'in bir konferansta satışların Orta Doğu'daki çatışma ve Çin'deki zayıf talebin etkisiyle bu çeyrekte de düşebileceğini söylemesinin ardından yüzde 4'e yakın değer kaybetti.
Son Dakika › Ekonomi › New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı - Son Dakika
Sektörünün geleceğine yön veren yenilikçi çözümleri ve mühendislik gücüyle dikkat çeken Odine, halka açılma sürecini başlattı. Odine'nin çözümleri arasında yazılım tanımlı ağlar, sanallaştırma ve bulutlaştırma gibi teknolojiler yer alıyor. Halka arzla elde edilecek gelirin büyük bir bölümü yurtdışı yatırımlarında kullanılacak ve şirketin global pazardaki varlığını güçlendirecek. Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ halka arz taleplerini 13-15 Mart tarihlerinde toplayacak.
Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, Saran Holding'e olan 14 milyon lira borcun ödenmesi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Koyun, Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ile yapılan mutabakatın Kocaelispor'a hayırlı olmasını diledi ve destek veren isimlere teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek, Bingöl'de iş insanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda kamu ve özel yatırımlar ele alındı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Menderes'te vatandaşlara seslendi. Özel, Menderes Belediye Başkanının mal varlığının kapıya asılacağını ve Menderes'e yapılacak projeleri açıkladı. Ayrıca Cumhur İttifakı'nın korku ittifakı olduğunu savundu.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Kırsal Kalkınma Projeleri İmza Töreni'nde, tulum peyniri üretimi ve sera alanı genişletme gibi projelerin imzaları atıldı. Protokollerin imzalanmasıyla birlikte tulum peyniri üretimi artacak, sera alanı genişleyecek ve jeotermal sera kurulumu için çalışmalara başlanacak. Vali Aydoğdu, bu projelerin Erzincan'ı tarım ve hayvancılık alanında daha ileri noktalara taşıyacağını belirtti ve istihdamın artırılmasıyla gençlerin göçünün engellenmesinin önemine vurgu yaptı.
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