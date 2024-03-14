New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine ilişkin belirsizlik sürerken karışık bir seyir izledi. Dow Jones endeksi yüzde 0,10 artışla 39.043,32 puana çıkarken, S&P 500 endeksi yüzde 0,19 azalışla 5.165,31 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,54 azalarak 16.177,77 puana indi. Yatırımcılar, Fed'in faiz indiriminin zamanlamasını değerlendirebilmek için Üretici Fiyat Endeksi ve perakende satış verilerini bekliyor. Teknoloji hisselerindeki dalgalanma devam ederken Nvidia ve Tesla'nın hisseleri düşüş yaşadı. Dollar Tree'nin hisseleri zarar açıklaması ve mağaza kapatma planı sonrası düşerken, McDonald's'ın hisseleri de düşük talep beklentisiyle değer kaybetti.

14.03.2024 00:01
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New York borsası günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,10 artışla 39.043,32 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,19 azalışla 5.165,31 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,54 azalarak 16.177,77 puana indi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlik sürerken pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Ülkede dün açıklanan şubat enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesine karşın Fed'in faiz indirimlerine haziranda başlayabileceğine ilişkin beklentilerin değişiklik göstermediği görüldü.

Analistler, yatırımcıların Fed'in faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin daha fazla değerlendirme yapabilmek için yarın açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile perakende satış verilerini beklediğini belirtti.

Öte yandan, teknoloji hisselerindeki dalgalanma sürerken dün toparlanma gösteren ABD'li çip şirketi Nvidia'nın hisseleri bugün yüzde 1'in üzerinde düştü.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri de Wells Fargo'nun notunu düşürmesinin ardından yüzde 4,5 değer kaybetti.

Kuzey Amerika'da indirimli ürünlerin satıldığı mağaza zinciri Dollar Tree'nin hisseleri ise 2023'ün dördüncü çeyreğinde 1,71 milyar dolarlık zarar bildirmesi ve düşük performans gösteren 970 mağazasını kapatmayı planladığını duyurması sonrası yüzde 14'ün üzerinde düştü.

McDonald's'ın hisseleri de şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Ian Borden'in bir konferansta satışların Orta Doğu'daki çatışma ve Çin'deki zayıf talebin etkisiyle bu çeyrekte de düşebileceğini söylemesinin ardından yüzde 4'e yakın değer kaybetti.

Kaynak: AA

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