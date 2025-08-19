New York Borsası'nda Karışık Seyir

New York borsası güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,17 artarak 44.990,14 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,08 azalışla 6.444,25 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,19 kayıpla 21.589,54 puana geriledi.

Bu hafta jeopolitik gelişmeler, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek açıklamalar ve ABD'nin büyük perakende şirketlerinin bilançoları yatırımcıların odağında bulunurken pay piyasalarında açılışta karışık bir seyir izlendi.

Rusya- Ukrayna savaşının bitirilmesine yönelik uluslararası çabalar yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska'da bir araya gelmesinin ardından dün de Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Avrupalı liderlerle görüştü.

ABD Başkanı Trump, Avrupalı liderlerle görüşmesinin çok iyi geçtiğini, Putin ile Zelenskiy'nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başladığını açıkladı.

Öte yandan, Trump yönetiminin uyguladığı ticaret politikalarının ekonomik etkileri şirket bilançolarında izlenmeye devam edilirken, ABD'nin büyük perakende şirketleri finansal sonuçlarını açıklamaya başladı.

Bu şirketlerden inşaat ve ev malzemeleri satan Home Depot'nun gelir ve karı ikinci çeyrekte piyasa beklentilerinin biraz altında kalsa da şirket bu yıl geneline ilişkin satış tahminlerini korudu. Home Depot'nun hisseleri yüzde 4'ün üzerinde değer kazandı.

Analistler, ABD'nin diğer büyük perakende şirketleri Lowe's, Target ve Walmart'ın bu hafta açıklayacağı finansal sonuçların da yatırımcılar tarafından beklendiğini belirtti.

Kurumsal tarafta ABD'li yarı iletken üreticisi Intel'in hisseleri de SoftBank'ın şirketin adi hisse senetlerine 2 milyar dolarlık yatırım yapmasına yönelik anlaşma imzalandığının duyurulması sonrası yüzde 10'u aşkın yükseldi.

Para politikası cephesinde ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği fiyatlanmaya devam edilirken, Fed'in çarşamba günü yayımlayacağı toplantı tutanakları ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın 22 Ağustos'ta Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşma piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.