New York Borsası'nda Karışık Seyir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

New York Borsası'nda Karışık Seyir

19.08.2025 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York borsası, jeopolitik gelişmeler ve şirket bilançolarının etkisiyle karışık açıldı.

New York borsası güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,17 artarak 44.990,14 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,08 azalışla 6.444,25 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,19 kayıpla 21.589,54 puana geriledi.

Bu hafta jeopolitik gelişmeler, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek açıklamalar ve ABD'nin büyük perakende şirketlerinin bilançoları yatırımcıların odağında bulunurken pay piyasalarında açılışta karışık bir seyir izlendi.

Rusya- Ukrayna savaşının bitirilmesine yönelik uluslararası çabalar yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska'da bir araya gelmesinin ardından dün de Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Avrupalı liderlerle görüştü.

ABD Başkanı Trump, Avrupalı liderlerle görüşmesinin çok iyi geçtiğini, Putin ile Zelenskiy'nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başladığını açıkladı.

Öte yandan, Trump yönetiminin uyguladığı ticaret politikalarının ekonomik etkileri şirket bilançolarında izlenmeye devam edilirken, ABD'nin büyük perakende şirketleri finansal sonuçlarını açıklamaya başladı.

Bu şirketlerden inşaat ve ev malzemeleri satan Home Depot'nun gelir ve karı ikinci çeyrekte piyasa beklentilerinin biraz altında kalsa da şirket bu yıl geneline ilişkin satış tahminlerini korudu. Home Depot'nun hisseleri yüzde 4'ün üzerinde değer kazandı.

Analistler, ABD'nin diğer büyük perakende şirketleri Lowe's, Target ve Walmart'ın bu hafta açıklayacağı finansal sonuçların da yatırımcılar tarafından beklendiğini belirtti.

Kurumsal tarafta ABD'li yarı iletken üreticisi Intel'in hisseleri de SoftBank'ın şirketin adi hisse senetlerine 2 milyar dolarlık yatırım yapmasına yönelik anlaşma imzalandığının duyurulması sonrası yüzde 10'u aşkın yükseldi.

Para politikası cephesinde ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği fiyatlanmaya devam edilirken, Fed'in çarşamba günü yayımlayacağı toplantı tutanakları ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın 22 Ağustos'ta Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşma piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dow Jones, New York, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası'nda Karışık Seyir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
“Birazdan gelirim“ diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin’den haber alınamıyor "Birazdan gelirim" diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin'den haber alınamıyor
İLBANK’tan Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne 860 milyon liralık finansman İLBANK'tan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne 860 milyon liralık finansman
Çayırlık alanda yangın çıkarıp itfaiyecilere saldırdı Çayırlık alanda yangın çıkarıp itfaiyecilere saldırdı
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması 24 kişi serbest bırakıldı İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması! 24 kişi serbest bırakıldı
Putin ve Zelenski buluşacak mı Trump’tan açıklama geldi Putin ve Zelenski buluşacak mı? Trump'tan açıklama geldi
Türkiye’nin İspanya ve İtalya ile derinleşen iş birliği Yunanistan’da endişe yarattı Türkiye'nin İspanya ve İtalya ile derinleşen iş birliği Yunanistan'da endişe yarattı
Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi Trump’tan ilk yorum Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi! Trump'tan ilk yorum
Galatasaray’da 3 veda var Galatasaray'da 3 veda var

16:20
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
16:56
Takma gözünü eline alarak konuşan gaziden komisyona damga vuran sözler
Takma gözünü eline alarak konuşan gaziden komisyona damga vuran sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 17:42:26. #7.12#
SON DAKİKA: New York Borsası'nda Karışık Seyir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.