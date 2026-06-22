New York Borsası'nda Karışık Seyir - Son Dakika
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New York Borsası'nda Karışık Seyir

22.06.2026 23:56
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Dow Jones artarken, S&P 500 ve Nasdaq'da düşüşler yaşandı. Jeopolitik gelişmeler etkili.

NEW New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,29 artarak 51.712,71 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,37 azalışla 7.472,79 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,33 kayıpla 26.166,60 puana indi.

ABD ile İran arasındaki müzakerelere ilişkin umutlar SpaceX başta olmak üzere önde gelen teknoloji hisselerindeki düşüşlerle gölgelenirken, pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

Orta Doğu'da jeopolitik tansiyonu kalıcı olarak düşürmeye yönelik ABD ve İran heyetleri arasındaki diplomatik temaslarda ilerleme sağlanırken, Katar ile Pakistan, ABD ve İranlı yetkililerin 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varmayı hedefleyen bir yol haritası üzerinde mutabık kaldıklarını açıkladı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük geçici bir genel lisans yayımlandığını duyurdu.

Bu gelişmelerle Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.10 itibarıyla yüzde 3 azalarak 78,22 dolara ve Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 2 düşerek 75,19 dolara geriledi.

Kurumsal tarafta, yakın zamanda Nasdaq'ta işlem görmeye başlayan SpaceX, şirketin ilk teminatsız kıdemli tahvil satışına başlayacağını ve satıştan elde edilecek gelirin mevcut köprü kredisi borçlarının kapatılması için kullanılacağını duyurdu. SpaceX'in hisseleri yüzden 16'dan fazla gerileyerek halka arzı sonrasındaki en kötü günlük performansını kaydetti.

Son günlerde iki önemli araştırmacısının rakiplere geçmek üzere şirketten ayrılması üzerine Alphabet'in hisseleri de yüzde 5 düşüş gösterdi.

Ülkenin dev teknoloji şirketlerinden Nvidia'nın hisseleri yüzde 1, Microsoft'un hisseleri yüzde 3,2 ve Amazon'un hisseleri de yüzde 4,8 değer kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin mühimmat stoklarındaki eksiklikleri görüşmek üzere ana yüklenicileri ve ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerini Beyaz Saray'a çağırdığına dair haber sonrasında bazı savunma şirketlerinin hisselerindeki düşüş de dikkati çekti.

Lockheed Martin hisseleri yüzde 3,4, L3Harris Technologies hisseleri yüzde 3, Northrop Grumman hisseleri yüzde 2,7, RTX Corp. yüzde 2 ve General Dynamics yüzde 1,9 geriledi.

Analistler, bu hafta açıklanacak ABD'nin ilk çeyrek nihai büyüme verileriyle ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirtti.

Fed'in geçen haftaki "şahin" toplantısının ardından, faiz artırımı beklentilerinin güçlendiğine işaret eden analistler, söz konusu verilerde bankanın gelecek dönemde atacağı para politikası adımlarına dair daha fazla ipucu aranacağını söyledi.

Kaynak: AA

Dow Jones, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Enerji, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası'nda Karışık Seyir - Son Dakika

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