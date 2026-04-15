New York Borsası'nda Yükseliş

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.04.2026 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve İran anlaşma umuduyla New York borsası güne yükselişle başladı, Dow Jones 48.549,14 puanda.

NEW New York borsası, ABD ve İran'ın anlaşmaya varabileceğine yönelik iyimserlikle güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,03 artarak 48.549,14 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,15 artışla 6.978,17 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 kazançla 23.688,12 puana çıktı.

Orta Doğu'daki çatışmalara diplomatik bir çözüm bulunacağına dair umutlar artarken pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Dün İran ile 2 gün içinde Pakistan'da yeni bir görüşmenin yapılabileceğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir röportajında da savaşın "bitmeye yakın" olduğunu ifade etti.

Trump aynı röportajda ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'a yönelik eleştirilerini sürdürürken Fed binasının yenilenmesine ilişkin soruşturmanın devam etmesi gerektiğini belirtti.

Powell'ı görevden almakla tehdit eden Trump, "O zaman onu kovmak zorunda kalacağım, eğer zamanında ayrılmazsa." dedi.

Trump, sosyal medyada yaptığı paylaşımda da "Çin, Hürmüz Boğazı'nı kalıcı şekilde açmamdan çok memnun." ifadesini kullanırken, Çin'in İran'a silah göndermemeyi kabul ettiğini aktardı.

Makroekonomik veri tarafında, Fed New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi, nisanda 11 değerine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de ithalat fiyat endeksi martta aylık yüzde 0,8, ihracat fiyat endeksi yüzde 1,6 arttı.

Kurumsal tarafta, ABD'nin büyük bankalarından Bank of America ile Morgan Stanley'nin hisseleri, bugün yayımladıkları ilk çeyrek bilançosunda beklentilerin üzerinde kar ve gelir bildirmeleri sonrasında sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 2,5 değer kazandı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
41 çeşidi karıştırıldı, kazanlar kaynadı Tonlarca mesir macunu saçılacak 41 çeşidi karıştırıldı, kazanlar kaynadı! Tonlarca mesir macunu saçılacak
İsrail, savaşı tamamen sona erdirmenin şartını açıkladı İsrail, savaşı tamamen sona erdirmenin şartını açıkladı
Polonyalı Vekilden İskandinav Bayrağı İle Şok Konuşma Polonyalı Vekilden İskandinav Bayrağı İle Şok Konuşma
ABD’den Kataib Hizbullah’ın lideri için 10 milyon dolar ödül ABD'den Kataib Hizbullah'ın lideri için 10 milyon dolar ödül
Ali Babacan, 24 yaşındaki genç çiftçiyi görünce alnından öptü Ali Babacan, 24 yaşındaki genç çiftçiyi görünce alnından öptü
Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu Listede Türkiye’den de bir isim var Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu! Listede Türkiye'den de bir isim var

16:40
Mersin’de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
16:25
Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama
15:52
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
15:19
Trump: Çin, İran’a silah göndermeyecek
15:19
Ortaokulda 4 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti
14:49
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 17:40:32. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.