NEW New York borsası, Nvidia destekli yapay zeka rallisinin etkisini kaybetmesiyle güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,2 azalarak 49.494,60 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde ?0,9 azalışla 7.172,33 puana ve ?Nasdaq endeksi yüzde 1,43 kayıpla 23.745,86 puana geriledi.

Dün Nvidia Yönetim Kurulu'nun Jensen Huang'ın yeniden üst yönetici (CEO) olarak göreve getirildiğini duyurması sonrasında günü yüzde 31,5 artış kaydeden Nvidia hisseleri, kazançlarının bir kısmını geri verdi ve bugün açılışta yüzde 3,6 değer kaybetti.

Diğer çip şirketlerinin hisseleri ve teknoloji odaklı hisseler de dünkü hızlı yükselişlerinin ardından satış baskısıyla karşılaştı.

Broadcom'un hisseleri yüzde 4'e yakın, Micron Technology'nin hisseleri yüzde 5'ten fazla ve Advanced Micro Devices'ın hisseleri yüzde 6'nın üzerinde geriledi.

Geçen hafta borsada işlem görmeye başlayan Anthropic'in hisseleri de üst üste iki seansta kaydettiği düşüş eğilimini sürdürdü ve yaklaşık yüzde 5 azalışla güne başladı.

Öte yandan, The Wall Street Journal gazetesinin ABD'nin Çin, Avrupa Birliği (AB) ve 14 ülkeye yönelik gümrük vergilerini artırmaya hazırlandığına yönelik haber de piyasalara baskı yaptı.

ABD'nin tahvil faizleri, dünkü artışlar sonrasında bugün biraz geri çekildi. Ülkede 10 yıllık hazine tahvili faizi 2 baz puan azalışla yüzde 4,90'a, 30 yıllık hazine tahvili faizi 1 baz puan düşüşle yüzde 5,29'a geriledi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, eylülde yıllık bazda yüzde 2,1 artarak konut fiyatlarının artış hızının değişmediğini gösterdi.

Analistler, piyasalarda bu hafta, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verilerinin beklendiğine işaret ederek, yarın yayımlanacak verilerde Fed'in gelecek ay vereceği faiz kararına ilişkin ipuçları aranacağını kaydetti.