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New York Borsası, Perakende Satış Verilerinin Etkisiyle Düşüşle Başladı - Son Dakika
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New York Borsası, Perakende Satış Verilerinin Etkisiyle Düşüşle Başladı

ABD'de güçlü gelen perakende satış verileri, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine erken başlayabileceği beklentilerini zayıflatarak New York borsasının düşüşle açılmasına neden oldu. Dow Jones endeksi yüzde 0,21, S&P 500 endeksi yüzde 0,56 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,87 değer kaybetti. ABD'de perakende satışlar beklentilerin üzerinde artış gösterirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın para politikasının beklenenden daha yavaş gevşetilebileceğine yönelik açıklamaları ise ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerini yükseltti.

New York Borsası, Perakende Satış Verilerinin Etkisiyle Düşüşle Başladı
17.01.2024 - 18:07,
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New York borsası, ABD'de güçlü gelen perakende satış verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını beklendiği kadar kısa sürede indirmeye başlamayacağına yönelik değerlendirmeleri güçlendirmesiyle güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,21 azalışla 37.281,86 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,56 azalarak 4.739,13 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,87 kayıpla 14.814,77 puana geriledi.

ABD'de geçen yıl aralıkta beklentileri aşan perakende satış verilerinin tüketicilerin yüksek faizlere karşı dirençli olduğunu göstermesi ve Fed'in faiz indirimlerine erken başlayabileceğine yönelik beklentileri zayıflatmasıyla pay piyasalarında negatif bir seyir izleniyor.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, ABD'de perakende satışlar, geçen yılın aralık ayında yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın para politikasının beklenenden daha yavaş gevşetilebileceğine yönelik dünkü açıklamaları sonrası yükselişini sürdüren ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise 4 baz puan artışla yüzde 4,10 seviyesine yükseldi.

ABD'de sanayi üretimi de geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,1 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Kurumsal tarafta ise Alibaba gibi Amerikan borsalarında işlem gören Çinli firmaların hisselerinin, Çin ekonomisinin yıllık bazda yüzde 5,2 düzeyindeki büyümesinin beklentilerin gerisinde kalması nedeniyle baskı altında kaldığı görüldü.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri ise şirketin Almanya'daki Model Y araçlarının fiyatlarında indirime gitmesi sonrası yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.

Kaynak: AA
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