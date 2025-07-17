New York Borsası Perakende Satışlarla Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Perakende Satışlarla Yükseldi

17.07.2025 17:13
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New York borsası, güçlü perakende verileri sonrası yükseliş gösterdi; işsizlik başvuruları düştü.

NEW New York borsası, güçlü gelen perakende satış verileri sonrasında yükselişle güne başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,09 artarak 44.295,73 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,09 artışla 6.269,27 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,17 kazançla 20.764,75 puana çıktı.

ABD'de perakende satışlar, haziranda yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 12 Temmuz ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 7 bin kişi azalışla 221 bin oldu.

Üst üste 5 haftadır azalan ve üç ayın en düşük seviyesine inen işsizlik maaşı başvuru sayısı, piyasa beklentilerinin de altında gerçekleşti.

ABD'de ithalat fiyat endeksi haziranda aylık bazda yüzde 0,1, ihracat fiyat endeksi de yüzde 0,5 artış kaydetti.

Analistler, beklentilerden güçlü gelen perakende satışların ABD'de tüketici harcamalarının dayanıklı kaldığına dair güvence verdiğini belirterek, işsizlik maaşı başvurularının gerilemesinin de iş gücü piyasasının gücünü koruduğuna işaret ettiğini söyledi.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevden alacağına dair haberlerin doğru olmadığını belirtmesi Fed'in bağımsızlığına dair endişeleri hafifletti.

Dün ülke basınında Trump'ın Powell'ı "kovacağı" haberleri yer almış ancak Trump, bunun pek olası olmadığını ifade etmişti.

Analistler, Trump'ın Powell'ı görevden almasının piyasalarda karmaşaya neden olacağını ve hisse senedi satışlarında artışa yol açacağını kaydetti.

Kurumsal tarafta, bugün açıkladığı bilançosunda karı ve geliri piyasa beklentilerini aşan PepsiCo'nun hisseleri yüzde 5'ten fazla arttı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler, enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde seyrettiğini ve gümrük tarifelerinin yukarı yönlü baskısıyla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Yılın geri kalanında tarife etkilerinin artmasıyla enflasyonun daha da yükseleceğini düşündüğünü dile getiren Kugler, "Politika faizimizi bir süre daha mevcut seviyede tutmayı uygun buluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

İşsizlik maaşı, Dow Jones, Ekonomi, Finans, Borsa, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Perakende Satışlarla Yükseldi - Son Dakika

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