New York Borsası, Powell'ın Kongre Sunumu Sonrası Yükselişle Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası, Powell'ın Kongre Sunumu Sonrası Yükselişle Tamamlandı

New York borsası, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'deki sunumu sonrasında yükselişle tamamlandı. Powell, faiz indirimi için acele etmeyeceklerini belirtirken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi. Diğer Fed yetkililerinin söylemleri ve makroekonomik veriler de takip edildi.

07.03.2024 00:31
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NEW New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'deki sunumu sonrasında günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,2 artarak 38.661,05 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,51 artışla 5.104,76 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,58 kazançla 16.031,54 puana ulaştı.

Fed Başkanı Powell, Bankanın faiz indirimi için acele etmeyeceğinin sinyalini verirken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Powell, ABD Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi'nde yarı yıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunda, ekonominin genel olarak beklendiği gibi seyretmesi halinde bu yılın bir noktasında politika kısıtlamalarını azaltmaya başlamanın muhtemelen uygun olacağını belirterek," Ancak ekonomik görünüm belirsiz ve yüzde 2'lik enflasyon hedefimize doğru devam eden ilerleme garanti değil." ifadelerine yer verdi.

Politika kısıtlamalarını çok erken veya çok fazla azaltmanın enflasyondaki ilerlemenin tersine dönmesine neden olabileceğine dikkati çeken Powell, bunun sonucunda enflasyonu yüzde 2'ye geri döndürmek için daha da sıkı politikaların gerekebileceği uyarısında bulundu.

Powell, enflasyonun yüzde 2'ye kadar inmesini değil, sürdürülebilir şekilde hedefe ineceğine dair daha fazla kanıt beklediklerini vurguladı.

Fed'in Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunda da ekonomik faaliyetin ocak ayının başından bu yana hafif artış kaydettiği bildirildi. Raporda, gelecekteki ekonomik büyümeye ilişkin görünümün genel olarak olumlu kalmaya devam ettiği aktarıldı.

Diğer Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, fiyat istikrarı konusunda işi bitirmeye kararlı olduklarına dikkati çekerek, yüksek faiz oranlarının konut maliyetlerini geçici olarak artırdığını ancak enflasyonu düşürmek için buna ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Artan konut maliyetlerinin yüksek enflasyonun temel itici gücü olduğuna işaret eden Daly, Fed'in enflasyonu düşürmede kararlı olduğunu söyledi.

Makroekonomik veri tarafında, ADP Araştırma Enstitüsünün, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı şubat ayına ilişkin ulusal istihdam raporuna göre, ülkede özel sektör istihdamı, şubatta 140 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında arttı. Yavaşlamaya devam eden yıllık ücret artışı da şubatta yüzde 5,1 ile Ağustos 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

ABD'de JOLTS açık iş sayısı da ocakta 8 milyon 863 bine gerileyerek, beklentilerin altında gerçekleşti.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage faizleri de geçen hafta yüzde 7,02'ye gerilerken, mortgage başvuruları yüzde 9,7 arttı.

Öte yandan, nakit desteği aradığına yönelik ABD basınında çıkan haberlerin ardından yüzde 40'tan fazla gerileyen New York Community Bank'ın hisseleri, Bankanın 1 milyar doların üzerinde sermaye artırdığını duyurması sonrasında toparlandı. New York Community Bank hisseleri günü yüzde 7'nin üzerinde kazançla tamamladı.

Çip şirketlerinden Nvidia'nın hisseleri yüzde 3,2, Intel'in hisseleri yüzde 3,1 ve AMD'nin hisseleri yüzde 2,7 artarken, Meta'nın hisseleri de yüzde 1,2 yükseldi.

Apple hisselerinin ise üst üste altıncı günde düşmesi dikkati çekti. Şirketin hisseleri bugün yüzde 0,7 gerilerken, Apple'ın hisselerinde yıl başından bu yana değer kaybı yüzde 12'yi aştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası, Powell'ın Kongre Sunumu Sonrası Yükselişle Tamamlandı - Son Dakika

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