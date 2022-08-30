New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika
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New York borsası düşüşle kapandı

30.08.2022 23:42
New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, resesyon riskine rağmen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele için agresif faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik endişelerle günü düşüşle tamamladı.

New York borsası, resesyon riskine rağmen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele için agresif faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik endişelerle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,96 azalışla 31.790,87 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,10 azalarak 3.986,16 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,12 kayıpla 11.883,14 puana indi.

ABD'de bugün açıklanan iş gücü piyasasına ilişkin verilerin ardından Fed'in sıkı para politikasını sürdüreceğine dair beklentilerin artmasıyla endeksler negatif seyir izledi.

Ülkede JOLTS Açık İş Sayısı, temmuzda 11 milyon 239 bine çıkarak piyasa beklentilerinin aksine yükseliş gösterdi.

Analistler, açık iş sayısındaki artışın, iş gücü talebinin yavaşladığına dair hiçbir işaret göstermediğini, bunun da Fed'in agresif para politikası sıkılaşmasında elini rahatlatacağını belirtti.

ABD'de cuma günü açıklanacak istihdam verileri ise para politikasının seyri açısından önem taşırken, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre istihdam artışında bir miktar yavaşlama beklediklerini kaydetti.

Öte yandan, ülkede Conference Board Tüketici Güven Endeksi de ağustosta aylık bazda 7,9 puan artarak 103,2 ile piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.

Fed yetkililerinden "şahin" tonda açıklamalar da gelmeye devam ederken, New York Fed Başkanı John Williams, Fed'in politika faizini muhtemelen yüzde 3,5'in üzerine çıkarmasının gerekeceğini ve yüksek enflasyona karşı yürütülen savaş nedeniyle gelecek yıl faiz oranlarının düşürülmesinin pek olası olmadığını belirtti.

Para politikasının seyrinin istihdam ve enflasyon verilerine bağlı olduğunu aktaran Williams, gelecek toplantıdan önce enflasyon ve istihdam dahil çeşitli verileri inceleyeceklerini kaydetti. Williams, yüzde 2'lik enflasyona dönülmesinin ve faiz oranlarının düşmeye başlamasının biraz zaman alacağını ifade etti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic yeni verilerin enflasyonun "açıkça" yavaşladığını göstermesi halinde 75 baz puanlık faiz artırımlarından geri dönebileceklerini belirtti. Enflasyonun hala çok yüksek olduğuna işaret eden Bostic, sıkılaşmanın bittiğini düşünmediğini ifade etti. Bostic, Fed'in hızlı ama temkinli hareket etmeye devam edeceğini vurguladı.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de yüzde 2'lik enflasyona ne zaman dönüleceğinin belirsiz olduğuna dikkati çekerek, resesyonun açıkça bir risk olduğunu kaydetti. Barkin, ancak bunun 2008'deki resesyon gibi olmak zorunda olmadığını belirterek, bir felaket olmasının gerekmediğini ifade etti.

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Kaynak: AA

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