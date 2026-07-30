New York Borsası Sert Düşüş Yaşadı - Son Dakika
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New York Borsası Sert Düşüş Yaşadı

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Fed'in faiz kararının ardından borsa endeksleri büyük kayıplar yaşadı, yatırımcılar endişeli.

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit tutmasının ardından günü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 1.150 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,19 azalışla 51.594,14 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,52 azalarak 7.316,15 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 1,74 kayıpla 24.442,94 puana indi.

Fed'in faiz kararı, tahvil piyasasındaki hareketlilik, Orta Doğu'daki gelişmeler ve büyük teknoloji şirketlerinin bilançoları yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) iki gün süren toplantısının ardından Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu.

Bankadan yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulmasına ilişkin kararın 3'e karşı 9 oyla alındığı bildirildi. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ve Dallas Fed Başkanı Lorie Logan'ın para politikası kararına karşı oy kullandığı belirtilen açıklamada, üç yetkilinin bu toplantıda politika faizinin 25 baz puan artırılmasından yana olduğu aktarıldı.

Fed Başkanı Kevin Warsh, para politikası kararlarının açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, fiyat istikrarını sağlama konusundaki kararlılıklarını yineleyerek enflasyon hedefinde herhangi bir yumuşamanın söz konusu olmadığını ve hedefin yüzde 2 olduğunu vurguladı.

Fed'in faiz kararı ve Warsh'ın açıklamalarının ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yükselerek yüzde 4,68 seviyesine çıktı.

Analistler, tahvil piyasasındaki hareketliliğin Fed'in enflasyonla mücadelede geride kalabileceğine ilişkin endişeleri yansıttığını belirtti.

Jeopolitik gelişmeler de yatırımcılar tarafından yakından izlenirken, ABD ile İran arasında tansiyonun yeniden yükselmesi petrol fiyatlarında yükselişe yol açtı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD güçlerine yönelik saldırılara cevaben İran'ı "çok sert bir şekilde" vuracaklarını söyledi.

Öte yandan ABD'nin büyük teknoloji şirketlerinden Microsoft ve Meta'nın bilanço açıklamaları öncesinde yapay zeka harcamalarına ilişkin endişelerle çip hisselerindeki satış baskısı devam etti.

Önde gelen çip üreticilerinden Nvidia'nın hisseleri yüzde 3,6, Micron Technology'nin hisseleri yüzde 9,9, Advanced Micro Devices'ın (AMD) hisseleri yüzde 5,5 ve Applied Materials'ın hisseleri yüzde 8,4 değer kaybetti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Politika, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Sert Düşüş Yaşadı - Son Dakika

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