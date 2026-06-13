New York Borsası SpaceX İle Yükseldi - Son Dakika
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New York Borsası SpaceX İle Yükseldi

13.06.2026 00:06
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SpaceX'in halka arzı sonrası New York borsası yükselişle kapandı, yatırımcılar iyimser.

NEW New York borsası, SpaceX halka arzı sonrasında haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,7 artarak 51.202,26 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,5 kazançla 7.431,46 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,31 artışla 25.888,84 puana çıktı.

Yatırımcıların Orta Doğu'daki gerilimlerin bir anlaşmayla sonlanabileceğine dair iyimserliği sürerken SpaceX'in tarihi halka arzının desteklediği pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün İran ile bir anlaşmanın "onay aşamasına" geldiğini belirtmesi sonrasında bugün de ABD'li üst düzey bir yetkili söz konusu anlaşmanın detaylarını açıkladı.

Anlaşmayı "birkaç gün içinde" imzalamayı beklediklerini aktaran yetkili, "Bu anlaşmanın sağladığı sonuçlar şunlar: Birincisi, Hürmüz Boğazı yeniden açılıyor ve (ABD'nin İran'a yönelik) ablukayı kaldırıyor. İkincisi, İran'ın nükleer programının tasfiyesini sağlıyor. Üçüncüsü, ABD'nin (İran'daki) zenginleştirilmiş materyali (uranyum) almasına yol açıyor. Dördüncüsü, anlaşma bölgede uzun vadeli bir barışı garanti ediyor." ifadelerini kullandı.

Söz konusu gelişmelerle, Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.20 itibarıyla yaklaşık yüzde 4 azalarak 86,78 dolar oldu.

Öte yandan, hisse başına 135 dolardan halka arz edilen Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX'in hisseleri, bugün Nasdaq borsasında 150 dolardan işlem görmeye başladı. Gün içinde 176,52 dolara kadar tırmanan şirketin hisseleri yüzde 19,2 artışla 160,95 dolardan günü tamamladı.

Uzay endüstrisindeki diğer şirketlerin hisselerindeki düşüş ise dikkati çekti. EchoStar Corp ile Rocket Lab'ın hisseleri yaklaşık yüzde 11, Redwire'ın hisseleri yüzde 11,5 ve AST SpaceMobile'in hisseleri yüzde 15,5 değer kaybetti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, haziranda 48,9'a çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi haziranda yüzde 4,8'den yüzde 4,6'ya gerilese de İran savaşının başlamasından önce görülen seviyenin üzerinde kalmaya devam etti.

Kaynak: AA

New York, Ekonomi, Spacex, Finans, Enerji, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası SpaceX İle Yükseldi - Son Dakika

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