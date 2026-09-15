New York borsası tahvil faizi baskısıyla güne düşüşle başladı - Son Dakika
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New York borsası tahvil faizi baskısıyla güne düşüşle başladı

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New York borsası, tahvil faizlerindeki yükselişin sürmesiyle güne düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,23 azalarak 52.303,24 puana inerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi Temmuz 2007'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

NEW New York borsası tahvil faizlerindeki yükselişin sürmesiyle güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,23 azalarak 52.303,24 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,1 azalışla 7.612,30 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,18 kayıpla 26.140,23 puana geriledi.

Yüksek petrol fiyatları, artan Hazine tahvili faizleri ve yapay zeka talebine ilişkin belirsiz görünüm piyasaları baskılamaya devam etti.

Jeopolitik tarafta, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik yeni bir saldırı düzenlemesi petrol arzına ilişkin endişelerin artmasına yol açtı.

Bu gelişmeyle Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 1,2 artarak 106,98 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 1,6 artışla 102,97 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki tırmanma, enflasyonun kalıcı olabileceğine yönelik endişeleri tetiklerken, tahvil piyasalarında satış baskısı devam etti.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,04'e kadar çıkarak Temmuz 2007'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Analistler, söz konusu gelişmelerin, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın vereceği faiz kararı öncesinde yatırımcıların temkinli davranmasına neden olduğunu söyledi.

Yapay zeka alanında teknoloji geliştirmeyi yavaşlatma yönündeki çağrılar sonrası bazı teknoloji şirketlerinin hisseleri de baskı altında kaldı.

ABD'li teknoloji devlerinden Alphabet ile Microsoft'un hisseleri güne yaklaşık yüzde 1 azalışla başladı.

Makroekonomik veri tarafında da New York Fed'in açıkladığı imalat endeksi, eylülde 7,6 değerine düşerek beklentilerin altında gerçekleşti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York borsası tahvil faizi baskısıyla güne düşüşle başladı - Son Dakika

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