New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika
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New York borsası yükselişle kapandı

08.09.2022 00:18
New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, tahvil faizleri ile petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

New York borsası, tahvil faizleri ile petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,40 artışla 31.581,28 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi, yüzde 1,84 artarak 3.979,99 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,14 artışla 11.791,90 puana çıktı.

Yatırımcılar ABD Merkez Bankasının (Fed) parasal sıkılaşma planına dair daha fazla netlik ararken endeksler, tahvil faizleri ile petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından yükseliş gösterdi.

Petrol fiyatlarındaki gerileme, yüksek enflasyonun devam edeceğine dair endişelerin azalmasına yardımcı oldu.

Brent petrolün varil fiyatı, artan resesyon endişelerinin talep görünümünü olumsuz etkilemesiyle yüzde 5'in üzerinde düşerek, 87 dolara kadar geriledi. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 81 dolar seviyesine kadar indi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise salı günü gösterdiği yükselişin ardından bugün yüzde 3,25'e kadar geriledi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da piyasaların odağındaki yerini korurken, Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard sıkılaşmanın bir noktada riskleri artıracağı uyarısında bulundu. Ancak Brainard, enflasyonu düşürmek için "ne kadar sürerse sürsün" mücadele edeceklerini vurguladı. Politika faizinin daha da artması gerekeceğini belirten Brainard, enflasyonun yüzde 2 hedefine indiğine dair güven sağlamak için para politikasının bir süre kısıtlayıcı olmasının gerekeceğini aktardı.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester da ekonominin resesyona girmesini beklemediğini ancak buna ilişkin risklerin arttığını belirtti. Enflasyonun zirve yaptığına henüz ikna olmadığını aktaran Mester, enflasyonu kontrol altına almak için Fed'in yapacak daha çok işi olduğuna inandığını kaydetti.

Öte yandan, The Wall Street Journal gazetesinde bugün yer alan bir haberde, Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyonu düşürme taahhüdünün, bankanın faiz oranlarını eylül toplantısında 75 baz puan artıracağı anlamına gelebileceği belirtildi.

Para piyasalarında, Fed'in 21 Eylül'deki toplantıda 75 baz puanlık faiz artışına gideceği ihtimali yüzde 74 olarak fiyatlandı.

Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Fed'in "Bej Kitap" raporunda da ekonomik faaliyetin temmuz başından bu yana değişim göstermediği aktarıldı.

Gelecekteki ekonomik büyüme görünümünün genel olarak zayıf kaldığına işaret edilen raporda, fiyat seviyelerinin yüksek kalmayı sürdürmesine rağmen çoğu bölgede artış oranlarının bir dereceye kadar ılımlı hale geldiği bildirildi.

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Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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