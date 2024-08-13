New York Borsası, ÜFE Verileriyle Yükselişe Geçti - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası, ÜFE Verileriyle Yükselişe Geçti

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) beklentilerin altında artması sonrası New York borsası güne yükselişle başladı. Üretici enflasyonunun düşmesi, Fed'in faiz indirimine gidebileceği beklentilerini güçlendirdi.

13.08.2024 17:28
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New York borsası, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) temmuzda beklentilerin altında artması sonrası güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,22 artarak 39.445,27 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,61 artışla 5.376,98 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,98 kazançla 16.944,73 puana yükseldi.

Ülkede yarın açıklanacak tüketici enflasyonu öncesi, üretici enflasyonunun beklentilerin altında gerçekleşerek ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek ay faiz indirimine gidebileceğine dair beklentileri kuvvetlendirmesiyle pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor.

Bugün açıklanan verilere göre, ÜFE temmuzda aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 2,2 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistler, söz konusu verilerin fiyat baskılarının hafiflediğine işaret ettiğini ve bu durumun odak noktasını yavaşlayan iş gücü piyasasına kaydırarak, Fed'in olası faiz indirimlerini desteklediğini belirtti.

Kurumsal tarafta ise iki çeyrektir gelirlerinde düşüş bildiren kahve zinciri Starbucks'ın hisseleri, Üst Yöneticisi (CEO) Laxman Narasimhan'ın görevinden ayrılması ve halihazırda Chipotle'nin üst yöneticiliği görevini yürüten Brian Niccol'un şirketin yeni CEO'su olarak atanması sonrası yüzde 21'in üzerinde değer kazandı. Bu gelişmeyle Chipotle'nin hisseleri ise yüzde 12'ye yakın düştü.

ABD'nin büyük perakende zincirlerinden Home Depot'nun hisseleri ise şirketin bu yıla ilişkin satış tahminlerini düşürmesi sonrası yataya yakın bir seyir izledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası, ÜFE Verileriyle Yükselişe Geçti - Son Dakika

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