New York borsası yapay zeka hisseleriyle yükseldi, Nasdaq yüzde 0,46 arttı - Son Dakika
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New York borsası yapay zeka hisseleriyle yükseldi, Nasdaq yüzde 0,46 arttı

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New York borsası, hazine tahvili faizlerindeki yükselişe rağmen yapay zeka hisseleriyle güne yükselişle başladı; açılışta Nasdaq yüzde 0,46, S&P 500 yüzde 0,25, Dow Jones yüzde 0,18 arttı. Micron'un beklentilerin üzerindeki gelir öngörüsü yapay zeka yatırımlarına güveni güçlendirdi.

NEW New York borsası, yükselen hazine tahvili faizlerinin baskısına karşın, yapay zekayla ilgili hisselerdeki artışın desteğiyle güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,18 artarak 50.997,80 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,25 artışla 7.670,93 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,46 kazançla 26.984,50 puana çıktı.

Dün piyasaların kapanışının ardından bilançosunu yayımlayan çip şirketi Micron Technology'nin beklentilerin üzerinde gelir öngörüsünde bulunması, yapay zeka yatırımlarına duyulan güveni pekiştirdi.

Buna karşın Micron Technology'nin hisseleri yüzde 1 azalışla güne başlarken, dün yeni yapay zeka modeli Gemini 4 Argon'u duyuran Alphabet'in hisseleri yüzde 2 değer kazandı.

Danışmanlık şirketi Accenture'un hisseleri de tahminlerin üzerinde gelir artışı beklediğini bildirmesinin ardından yüzde 18'e yakın yükseldi.

ABD'de hazine tahvili faizleri ise 20 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyelerini gördü. Ülkede 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 5 baz puan artışla yüzde 5,34'e çıktı. 30 yıllık hazine tahvili faizi de 3 baz puan artarak yüzde 5,67'ye yükseldi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı 26 Eylül'de sona eren haftada 197 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Ülkede bu hafta yayımlanan ekonomik verilerden alınan sinyaller ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışlarını erteleyeceği beklentisini güçlendirdi.

Analistler, ABD ekonomisinin hala dirençli olduğunu belirterek, yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin Fed'in gelecek dönemde atacağı politika adımlarına dair daha fazla ipucu verebileceğini kaydetti.

Enerji maliyetlerine etki eden gelişmeler de yatırımcıların odağında yer almaya devam ederken, Çinli rafinerilerin ekim ayı yakıt ihracatını askıya aldığı yönündeki haberler, petrol fiyatlarını yukarı çekti. Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yaklaşık yüzde 2 artarak 99,87 dolar oldu.

Kaynak: AA
Yapay ZekaDow JonesTeknolojiNew YorkEkonomiEnerjiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: New York borsası yapay zeka hisseleriyle yükseldi, Nasdaq yüzde 0,46 arttı - Son Dakika
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