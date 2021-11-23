New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası, güne yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,08 artarak 35.649,49 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,05 azalarak 4.680,67 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,25 azalışla 15.814,4 puana geriledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı adayı olarak Jerome Powell'ı seçmesine dün ilk olarak olumlu tepki veren, ardından tahvil faizindeki yükseliş ve bankanın beklentilerden önce faiz artışına gideceğine ilişkin endişelerle karışık bir seyir izleyen endeksler, bugün açılışta yatay seyretti.

Beyaz Saray'ın Fed Başkanı adayına ilişkin kararını açıklaması sonrası yükselişe geçen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, bugün yüzde 1,66 seviyelerine kadar çıktı.

ABD Başkanı Biden'ın bugün ekonomiye ilişkin yapacağı açıklamalar piyasaların odağında yer alırken, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın yükselen fiyatları düşürmek, arz ve talep arasındaki uyuşmazlığı gidermek için stratejik petrol rezervinden 50 milyon varil petrolün kullanıma sunulacağını duyuracağı aktarıldı.

Öte yandan analistler, ABD'de bugün açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.