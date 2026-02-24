New York Borsası Yatay Seyirle Açıldı

NEW New York borsası güne yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,01 azalarak 48.789,46 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,06 azalışla 6.832,89 puana düşerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,02 artışla 22.635,01 puana ulaştı.

Dün tarife belirsizlikleri ve yapay zekaya yönelik endişelerle gerileyen pay piyasalarında, yeni işlem gününün açılışında yatay seyir izlendi.

Geçen hafta Yüksek Mahkemenin, ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı gümrük vergilerini dayandırdığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmesi sonrasında, Trump'ın 1974 Ticaret Yasası'nın 122. bölümü uyarınca uygulanacağını duyurduğu tüm ülkelere yüzde 10 küresel gümrük vergisi, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Trump'ın bu tarifeleri yüzde 15'e çıkaracağını belirtmesine rağmen konuya ilişkin karar henüz resmileşmedi.

Ayrıca, yasaya aykırı bulunan tarifelerin iadesiyle ilgili adım atan ABD merkezli kargo ve lojistik şirketi FedEx, gümrük vergilerinin geri ödenmesi talebiyle federal hükümete dava açtı.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, geçen yıl aralıkta yıllık bazda yüzde 1,3 artarak konut fiyatlarının artış hızının yavaşladığını gösterdi.

Kurumsal tarafta ise Meta ile altyapı işbirliğine yönelik çok yıllık bir anlaşma imzalayan AMD'nin hisseleri yüzde 5'ten fazla değer kazandı.