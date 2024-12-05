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Ekonomi

New York Borsası Yatay Seyirle Başladı

Dow Jones ve diğer endeksler hafif artış gösterdi, yatırımcılar istihdam raporunu bekliyor.

05.12.2024 18:16
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NEW New York borsası, güne yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,05 artarak 45.038,44 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,04 artışla 6.089,03 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,11 kazançla 19.756,40 puana ulaştı.

Yatırımcılar, yarın açıklanacak istihdam raporunu beklerken, dün endekslerin rekor seviyeleri gördüğü pay piyasalarında, yeni işlem gününün açılışında yatay seyir izlendi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ülke ekonomisinin faiz indirimlerine başladıkları eylül ayında düşünülenden daha güçlü olduğunu belirterek, bunun faiz oranlarını düşürürken biraz daha temkinli olmalarına imkan verdiğini söyledi.

Analistler, Powell'ın ekonominin iyi durumda olduğunu ve bunun devam etmesinin önünde hiçbir engelin bulunmadığını söylemesinin piyasalarda risk iştahını beslediğini, yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinin de piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bu ay 25 baz puan faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 74 oldu.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanlığına Paul Atkins'i aday göstermesi sonrasında Bitcoin'in fiyatı ilk kez 100 bin doları aştı.

Bitcoin TSİ 17.30 itibarıyla yüzde 7 artışla 102 bin 639 dolara çıktı.

Kripto ile ilişkili hisseler de yükselişe geçerken, MicroStrategy'nin hisseleri yüzde 8, Robinhood'un hisseleri yüzde 3, Riot Platforms'un hisseleri yüzde 7 ve Coinbase'in hisseleri yüzde 4 değer kazandı.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'nin dış ticaret açığı, ekimde aylık bazda yüzde 11,9 azalışla 73,8 milyar dolara gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise geçen hafta 9 bin artışla 224 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerine çıktı.

Analistler, işsizlik maaşı başvuru sayısındaki artışa karşın, ülkede iş gücü piyasasının Fed'in agresif sıkılaştırma döngüsüne rağmen tarihsel olarak güçlü seviyelerde kalmaya devam ettiğini, verilerin enflasyon inatla yüksek kalırsa Merkez Bankasına parasal gevşemenin hızını yavaşlatma konusunda hareket alanı sağladığını kaydetti.

Kaynak: AA

Donald Trump, Dow Jones, Ekonomi, Bitcoin, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Yatay Seyirle Başladı - Son Dakika

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