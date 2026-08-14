New York Borsası Yatay Seyirle Başladı - Son Dakika
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New York Borsası Yatay Seyirle Başladı

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Yatırımcılar Orta Doğu'daki gelişmeler ve makro verileri takip ediyor, borsa dalgalı bir seyir izliyor.

New York borsası, Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler ve ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin yatırımcıların odağında olduğu haftanın son işlem gününe yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,01 artışla 53.842,80 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,10 artarak 7.806,60 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,18 artışla 26.851,14 puana tırmandı.

ABD'de bu hafta açıklanan enflasyon verilerinin ardından bugün açıklanan perakende satış verileri de yatırımcılar tarafından yakından takip edildi.

Ülkede perakende satışlar temmuzda artış beklentilerine rağmen yüzde 0,6 düşerken Ekim 2025'ten bu yana ilk azalışını kaydetti.

Öte yandan, Orta Doğu'da devam eden gerilim piyasalarda risk iştahını sınırlamaya devam etti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasını "süresiz olarak" devam ettirebileceğini belirtti.

İran ise Hürmüz Boğazı yakınlarında hava sahasını ihlal eden ABD'ye ait bir MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi.

Şirket bilançoları da yatırımcılar tarafından yakından izlenirken, yarı iletken ekipman üreticisi Applied Materials'ın hisseleri, gelecek çeyreğe ilişkin gelir tahmininin piyasa beklentilerinin üzerinde olmasına rağmen açılışta yüzde 6'nın üzerinde değer kaybetti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Yatay Seyirle Başladı - Son Dakika

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