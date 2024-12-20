New York Borsası Yatay Seyirle Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Yatay Seyirle Tamamlandı

Dow Jones endeksi yükseldi, S&P 500 ve Nasdaq düştü. ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü.

20.12.2024 01:16
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NEW New York borsası, günü yatay seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,04 artarak 42.342,24 puana yükselirken, endeksin 10 günlük düşüş serisi son buldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,09 azalışla 5.867,08 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,1 kayıpla 19.372,77 puana geriledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl daha az faiz indirimine gideceğine dair tahminlerle dün sert düşüş yaşanan pay piyasalarında, bugün yatay seyir izlendi.

Fed'in nokta grafiği, gelecek yıl faiz indirimlerinin yavaşlayacağının sinyalini verirken, 2025'te toplamda 50 baz puan olmak üzere 2 faiz indirimi yapılabileceğini ortaya koymuştu.

Faiz kararı sonrasında yaklaşık 6 ayın en yüksek seviyesini gören ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, bugün de yükseliş eğilimini sürdürerek yüzde 4,57'nin üzerine çıktı.

Dün yaklaşık 2 yılın en yüksek seviyesini gören dolar endeksi, bugün yüzde 0,4 artışla 108,4 oldu.???????

Makroekonomik veri tarafında, ABD ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,1 ile tahminlerin üzerinde büyüme kaydetti.

Üçüncü çeyrekte kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış, beklentilere paralel şekilde yüzde 1,5 oldu. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 2,2 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Aralık ile biten haftada 220 bine inerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Ülkede Philadelphia Fed İmalat Endeksi ise aralıkta eksi 16,4 değerine gerileyerek sektördeki daralmaya işaret etti.

ABD'de ikinci el konut satışları da kasımda yüzde 4,8 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Dow Jones, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Yatay Seyirle Tamamlandı - Son Dakika

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