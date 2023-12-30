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New York Borsası Yılı Hafif Düşüşle Tamamladı - Son Dakika
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New York Borsası Yılı Hafif Düşüşle Tamamladı

New York borsası, bu yılın son işlem gününü hafif düşüşle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,05 azalışla 37.689,54 puana gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,28 azalarak 4.769,83 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,56 kayıpla 15.011,35 puana indi. Üç ana endeks, yaşanan düşüşe rağmen çift haneli kazançlarla yılı tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 13,7, S&P 500 endeksi yüzde 24,2 ve Nasdaq endeksi yüzde 43,3 değer kazandı. ABD'de ekonomik verilerin enflasyondaki yavaşlamaya ve iş gücü piyasasındaki yumuşamaya işaret etmesi, Fed'in gelecek yıl para politikasını gevşetmeye başlayacağı beklentilerini destekledi. Piyasalarda 2023'te bankacılık krizi, yapay zeka hisselerindeki artış, jeopolitik gerilimler ve para politikasında gevşeme beklentileri etkili oldu. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 3,888 seviyesinde kapanış yaparak yılı neredeyse başladığı seviyede tamamladı. Petrol fiyatları ise jeopolitik kaygılar ve üretim kesintileriyle birlikte yıllık bazda düşüş yaşadı.

New York Borsası Yılı Hafif Düşüşle Tamamladı
30.12.2023 - 00:55,
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New York borsası, bu yılın son işlem gününü hafif düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,05 azalışla 37.689,54 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,28 azalarak 4.769,83 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,56 kayıpla 15.011,35 puana indi.

Üç ana endeks de bu yılı çift haneli kazançlarla tamamladı

Bu yılın son işlem gününün kapanışında yaşanan düşüşe rağmen üç ana endeks yılı çift haneli kazançlarla tamamladı.

Dow Jones endeksi 2023'te yüzde 13,7 değer kazanırken S&P 500 endeksi yüzde 24,2 yükseldi. Nasdaq endeksi de bu yıl yüzde 43,3'lük yükseliş kaydederek 2020'den bu yana en iyi yılını yaşadı.

ABD'de bir dizi ekonomik verinin enflasyondaki yavaşlamaya ve tarihsel olarak güçlü de olsa iş gücü piyasasındaki yumuşamaya işaret etmesinin ardından Fed'in gelecek yıl mart ayından itibaren para politikasını gevşetmeye başlayacağı beklentileri, kasım ayı itibarıyla pay piyasalarındaki pozitif seyri destekledi.

Analistler, yatırımcıların aynı zamanda ABD ekonomisinin resesyondan kaçınacağı ve ekonomide "yumuşak iniş" olasılığına dair beklentilerinin de arttığını belirtti.

Zorlu geçen 2022'nin ardından piyasalarda bu yıl toparlanma görüldüğünü belirten analistler, 2023'te piyasalara Fed'in eylül ayında duran agresif faiz artışlarının, mart ayında yaşanan bankacılık krizinin, yapay zeka hisselerindeki artışların, artan jeopolitik gerilimlerin ve para politikasında gevşeme beklentilerini güçlendiren ekonomik kaygıların damga vurduğunu anımsattı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 2023'ü neredeyse başladığı seviyede bitirdi

Tahvil piyasaları da dalgalı bir yılı geride bırakırken ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 2023'ü neredeyse başladığı seviyede tamamladı. Bu yıla yüzde 3,879 seviyesinden başlangıç yapan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi sene içinde yüzde 5'e kadar yükselmesine rağmen yılın kapanışında yüzde 3,888 seviyende kaydedildi.

Petrol fiyatları ise jeopolitik kaygılar, üretim kesintileri ve merkez bankalarının yüksek enflasyonu kontrol altına almaya yönelik politikalarının fiyatlarda dalgalanmalara neden olmasıyla 2020'den bu yana ilk kez yıllık bazda düşüş yaşadı. Brent ve Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatları 2023'te yüzde 10'un üzerinde geriledi.

ABD'de piyasalar, yılbaşı tatili nedeniyle pazartesi kapalı olacak.

Kaynak: AA
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