New York Borsası'yla İran Gerginliği Arasında Yükseliş

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları sonlandırmaya istekli olduğunu iddia eden haberler üzerine güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi 300 puandan fazla değer kazandı ve yüzde 0,72 artarak 45.541,76 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,82 artışla 6.395,88 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 1,3 kazançla 21.064,33 puana yükseldi.

Orta Doğu'da süren ABD/İsrail-İran savaşına ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

Bölgede gerilimin azalabileceğine dair umutları artıran haberler piyasalardaki iyimserlikte etkili oldu.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump ve ekibinin, Hürmüz Boğazı'nın derhal yeniden açılmasına yönelik askeri operasyonun çatışmaları uzatacağı değerlendirmesinde bulunduğu, bu nedenle Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması durumunda dahi İran'a yönelik saldırıları sonlandırmaya hazır olduğu iddia edildi.

ABD yönetiminin askeri operasyon yerine İran'ın deniz ve füze kapasitesini zayıflatmayı hedeflediği, eş zamanlı olarak Tahran yönetimine diplomatik baskı yapmayı planladığı ileri sürüldü.

Öte yandan Trump, CBS News'e verdiği röportajda, İran'a Hürmüz Boğazı'nı yeniden açtırmaya yönelik girişimlerden "henüz" vazgeçmeye hazır olmadığını söyledi.

Orta Doğu'da çatışmaların başlamasından bu yana petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma sürerken, Brent petrolün varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 4,6 artarak 117,98 dolara çıktı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 102,99 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki yükselişle ABD'de benzinin ortalama fiyatı ise galon başına 4 dolara çıkarak 2022'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Analistler, Orta Doğu'daki çatışmaların ve petrol fiyatlarındaki yükselişin sürmesinin, enflasyonist baskıların artmasına, finansal koşulların sıkılaşmasına ve büyümenin zayıflamasına yol açabileceğinden endişe duyulduğunu belirtti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde iş gücü piyasasının durumuna ilişkin daha fazla ipucu arayan yatırımcılar, bugün yayımlanacak JOLTS açık iş sayısı verisini yakından takip edecek.