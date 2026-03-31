New York Borsası'yla İran Gerginliği Arasında Yükseliş
31.03.2026 17:09
Dow Jones, Trump'ın İran'la ilgili saldırıları sonlandırma isteğiyle 300 puan arttı.

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları sonlandırmaya istekli olduğunu iddia eden haberler üzerine güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi 300 puandan fazla değer kazandı ve yüzde 0,72 artarak 45.541,76 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,82 artışla 6.395,88 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 1,3 kazançla 21.064,33 puana yükseldi.

Orta Doğu'da süren ABD/İsrail-İran savaşına ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

Bölgede gerilimin azalabileceğine dair umutları artıran haberler piyasalardaki iyimserlikte etkili oldu.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump ve ekibinin, Hürmüz Boğazı'nın derhal yeniden açılmasına yönelik askeri operasyonun çatışmaları uzatacağı değerlendirmesinde bulunduğu, bu nedenle Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması durumunda dahi İran'a yönelik saldırıları sonlandırmaya hazır olduğu iddia edildi.

ABD yönetiminin askeri operasyon yerine İran'ın deniz ve füze kapasitesini zayıflatmayı hedeflediği, eş zamanlı olarak Tahran yönetimine diplomatik baskı yapmayı planladığı ileri sürüldü.

Öte yandan Trump, CBS News'e verdiği röportajda, İran'a Hürmüz Boğazı'nı yeniden açtırmaya yönelik girişimlerden "henüz" vazgeçmeye hazır olmadığını söyledi.

Orta Doğu'da çatışmaların başlamasından bu yana petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma sürerken, Brent petrolün varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 4,6 artarak 117,98 dolara çıktı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 102,99 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki yükselişle ABD'de benzinin ortalama fiyatı ise galon başına 4 dolara çıkarak 2022'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Analistler, Orta Doğu'daki çatışmaların ve petrol fiyatlarındaki yükselişin sürmesinin, enflasyonist baskıların artmasına, finansal koşulların sıkılaşmasına ve büyümenin zayıflamasına yol açabileceğinden endişe duyulduğunu belirtti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde iş gücü piyasasının durumuna ilişkin daha fazla ipucu arayan yatırımcılar, bugün yayımlanacak JOLTS açık iş sayısı verisini yakından takip edecek.

Kaynak: AA

Havada büyük grev var 70 binden fazla uçuş etkilenecek Havada büyük grev var! 70 binden fazla uçuş etkilenecek
Kırşehir’de belde belediye başkanının şizofreni hastasını darbettiği iddiası Kırşehir'de belde belediye başkanının şizofreni hastasını darbettiği iddiası
ABD’deki okullarda alarm: Epstein’in oyununu yaptılar ABD'deki okullarda alarm: Epstein'in oyununu yaptılar
Rusya’dan vanaları kapattığı Avrupa’ya bir kara haber daha Rusya'dan vanaları kapattığı Avrupa'ya bir kara haber daha
Kante’nin milli maçta verdiği görüntü dünya basınının gündemine oturdu Kante'nin milli maçta verdiği görüntü dünya basınının gündemine oturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutuna saldırı düzenlenen IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutuna saldırı düzenlenen IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü

17:07
Özgür Özel’den “mutlak butlan“ çıkışı: Aha da teslim olursam ne olsun
Özgür Özel'den "mutlak butlan" çıkışı: Aha da teslim olursam ne olsun
16:36
İran’dan Türkiye’ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama Arakçi’nin teklifi var
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama! Arakçi'nin teklifi var
16:36
Özgür Özel’den, Mustafa Bozbey’in gözaltına alınması sonrası ilk açıklama
Özgür Özel'den, Mustafa Bozbey'in gözaltına alınması sonrası ilk açıklama
16:25
Kilosu 300 liradan satılıyor Günde 21 bin lira kazanan var
Kilosu 300 liradan satılıyor! Günde 21 bin lira kazanan var
16:08
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi Kulüpten açıklama var
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi! Kulüpten açıklama var
16:05
İlhan Mansız’dan Kosova maçı öncesi beğeni yağmuruna tutulan paylaşım
İlhan Mansız'dan Kosova maçı öncesi beğeni yağmuruna tutulan paylaşım
