New York Borsası Yükseldi - Son Dakika
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New York Borsası Yükseldi

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New York borsası, Orta Doğu gerilimi ve güçlü bilançolarla günü yükselişle kapattı.

New York borsası, Orta Doğu'da gerilimin azalabileceğine ilişkin iyimserlik ve güçlü şirket bilançolarının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 900 puanın üzerinde yükselerek yüzde 1,71 artışla 54.085,88 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,79 artışla 7.736,52 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 2,59 kazançla 26.584,99 puana çıktı.

Dow Jones ve S&P 500 endeksleri tarihi zirvelerde kapanış gerçekleştirdi.

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler, şirket bilançoları ve makroekonomik veriler yatırımcıların odağında yer alırken pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

ABD ile İran arasındaki diplomatik girişimlere ilişkin haber akışı risk iştahını destekledi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, CNBC televizyonunda katıldığı yayında, İran ile müzakerelerin sürdüğünü, bugün ya da yarın Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin bir anlaşmaya varılması ihtimali olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Hürmüz Boğazı konusunda İran ile varılacak muhtemel bir anlaşma konusunda, "Bu süreçte ilerleme olduğunu ancak nihayetlendirilmediğini söyleyebilirim, umarım en yakın zamanda olur." ifadelerini kullandı.

İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'de yer alan bir haberde ise İranlı üst düzey bir yetkilinin "ABD'nin engellemelerine rağmen" İran ve Umman arasında Hürmüz Boğazı konulu görüşmelerde yeni bir aşamaya geçildiğini, ABD'nin müdahalelerinin durması halinde ülkesinin Umman ile anlaşmaya varabileceğini söylediği aktarıldı.

Öte yandan, bilanço sezonunda açıklanan güçlü finansal sonuçlar da piyasaları destekledi.

Dün piyasa kapanışının ardından bilançosunu açıklayan yazılım şirketi Palantir Technologies, ikinci çeyrek gelirinin yıllık bazda yüzde 93 artarak 1,9 milyar dolara ulaştığını bildirirken, yıllık gelir tahminini yukarı yönlü revize etti. Şirketin hisseleri günü yüzde 29,5 yükselişle tamamladı.

İnşaat ve madencilik ekipmanları üreticisi Caterpillar'ın ise şirket tarihinde ilk kez tek bir çeyrekte 20 milyar doların üzerinde gelir açıklaması ve yapay zeka veri merkezlerine yönelik yatırımların ekipman talebini desteklediğini bildirmesinin ardından hisseleri yüzde 5,6 değer kazandı.

McDonald's hisseleri, gelirinin beklentilerin altında kalmasına karşın karının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından yüzde 1,2 yükselirken, Pfizer hisseleri finansal sonuçlarının beklentileri aşması sonrası yüzde 1,5 değer kazandı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı, haziranda 7 milyon 359 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, New York, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Yükseldi - Son Dakika

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