New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,26 artarak 35.459,35 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,51 artışla 4.600,56 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,67 kazançla 14.603,5 puana çıktı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki yükseliş ve ülkenin büyük bankalarından Goldman Sachs'ın beklenenden kötü gelen dördüncü çeyrek finansal sonuçlarının ardından dün düşüş kaydeden endeksler, bugün açılışta toparlandı.

Endekslerdeki yukarı yönlü seyirde, Morgan Stanley ve Bank of America gibi kurumların iyi gelen bilançoları etkili oldu.

Amerikalı bankalar dördüncü çeyrek bilançolarını açıklamaya devam ederken, Morgan Stanley'nin net karı geçen yılın son çeyreğinde yüzde 9 artışla 3,7 milyar dolara ve Bank of America'nın net karı yüzde 28 artarak 7 milyar dolara çıktı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de enflasyona dair kaygılar ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle yüzde 1,85 seviyelerinde seyretti.