New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika
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New York borsası yükselişle açıldı

27.04.2022 16:55
New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,54 artarak 33.420,31 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,41 artışla 4.192,46 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,22 artarak 12.518,39 puana çıktı.

Rusya- Ukrayna savaşı, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ABD Merkez Bankası (Fed) öncülüğünde hazırlanılan yüksek faiz ortamı başta olmak üzere küresel enflasyon ve büyüme üzerinde riskleri artıran son dönemdeki gelişmelere rağmen endeksler bugün açılışta pozitif bir seyir izledi.

ABD'de şirketlerin bilançoları yatırımcılar tarafından takip edilmeye devam edilirken, ülkenin önde gelen teknoloji şirketleri de ocak-mart dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklamaya başladı.

Microsoft, dün açıkladığı bilançosunda, ocak-mart döneminde gelirinin yüzde 18, net karının ise yüzde 8 arttığını duyurdu. Google'ın ana kuruluşu Alphabet ise aynı dönemde gelirinin yüzde 23 artarken, net karının yüzde 8 azaldığını açıkladı.

Bilançolarının açıklanmasının ardından Microsoft'un hisseleri bugün açılışta yüzde 5'i aşkın değer kazanırken, Alphabet'in hisseleri yüzde 1'in üzerinde düşüş gösterdi.

Analistler, bugün ise Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın ilk çeyrek finansal sonuçlarının yatırımcılar tarafından takip edileceğini belirtti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, New York, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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