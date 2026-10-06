New York borsası yükselişle açıldı, Dow Jones 51.444,10 puana çıktı - Son Dakika
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New York borsası yükselişle açıldı, Dow Jones 51.444,10 puana çıktı

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New York borsası, petrol fiyatlarındaki düşüş ve tahvil faizlerindeki gerilemeyle güne yükselişle başladı; Dow Jones yüzde 0,34 artarak 51.444,10 puana çıktı. S&P 500 yüzde 0,41, Nasdaq yüzde 0,59 yükseldi; Brent petrolün varili 100 doların altına indi.

New York borsası, petrol fiyatlarındaki düşüş ve tahvil faizlerindeki gerilemenin etkisiyle güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,34 artarak 51.444,10 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,41 artışla 7.805,96 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,59 kazançla 27.641,17 puana yükseldi.

Petrol fiyatları ile tahvil faizlerinin seyri yatırımcıların odağında kalırken, pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

Petrol fiyatlarında, G7 ülkelerinin stratejik rezervlerinden petrolü piyasaya sürmesinin arz endişelerini hafifletmesiyle başlayan düşüş devam etti. Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına indi.

Yükselen enerji maliyetleri, enflasyon ve kamu maliyesine ilişkin endişelerle son haftalarda son yılların en yüksek seviyelerine çıkan tahvil faizleri de geriledi.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvilinin faizi yüzde 5,29, 30 yıllık tahvilin faizi ise yüzde 5,66 seviyelerinde işlem gördü.

Teknoloji hisselerindeki yükseliş de piyasalardaki pozitif seyri destekledi.

Çip üreticilerinin hisselerindeki yükseliş öne çıkarken, Nvidia ve Broadcom'un hisseleri yüzde 1'in ve Advanced Micro Devices'ın (AMD) hisseleri yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı.

AMD Üst Yöneticisi Lisa Su'nun yapay zekaya yönelik hızla artan talep karşısında şirketin 2027'de çip arzını önemli ölçüde artırmayı planladığını açıklaması çip hisselerindeki yükselişte etkili oldu.

Öte yandan ABD'de geçen hafta açıklanan ve iş gücü piyasasında soğumaya işaret eden istihdam verileri, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ay faiz artırımına gitmeyeceği yönündeki beklentileri güçlendirmişti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ay politika faizini sabit tutacağına ilişkin beklenti yüzde 80 seviyesinde bulunurken, bankanın yarın yayımlanacak toplantı tutanakları yatırımcıların odağında yer alıyor.

Kaynak: AA
Dow JonesTeknolojiNew YorkEkonomiFinansBorsaSon Dakika

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