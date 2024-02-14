New York Borsası Yükselişle Başladı

Ekonomi

New York borsası güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,26 artarak 38.372,67 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,47 artışla 4.976,44 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,81 kazançla 15.781,71 puana yükseldi.

ABD'de tahminleri aşan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayacağına yönelik beklentilerin kuvvetlenmesiyle dün negatif seyrin hakim olduğu pay piyasalarında bugün toparlanma görüldü.

Ülkede dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmişti.

Analistler, enflasyon verilerinin ekonomik aktivitenin canlılığını koruduğuna işaret ettiğini ancak bu durumun Fed'in faiz indiriminde acele etmeyeceğine yönelik beklentileri güçlendirdiğini belirtti.

Enflasyon verileri sonrası para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in martta yüzde 91 ihtimalle politika faizi sabit tutacağı öngörülürken, bankanın mayıs ayında faiz oranında 25 baz puanlık indirime gitme ihtimali yüzde 34'e geriledi.

Ülkede enflasyonun tahminleri aşmasının ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,32 seviyesine kadar çıkarak 1 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyesini test ederken, bugün yüzde 4,30 seviyesinde dengelendi.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun gelecek birkaç ayda biraz yüksek gelse de yine de hedefe dönme patikasıyla uyumlu olduğunu belirtti. Mevcut para politikası duruşunun oldukça kısıtlayıcı olduğunu kaydeden Goolsbee, eğer çok uzun süre kısıtlayıcı kalınırsa Fed'in istihdam hedefi konusunda endişelenmek zorunda kalacağını aktardı. Goolsbee, faiz indirimlerinin, hedef faiz oranına giden yolda olunduğuna dair güvene bağlı olması gerektiğini ifade etti.

ABD'de devam eden bilanço sezonu da piyasaların odağındaki yerini korurken, dün finansal sonuçlarını açıklamasının ardından yüzde 60'ı bulan Lyft'in hisselerindeki yükseliş, şirketin finansal işler müdürünün bilanço açıklamasında kar marjı görünümünde bir yazım hatası olduğunu belirtmesi sonrası bugün açılışta yüzde 33'e geriledi.

Airbnb'nin hisseleri ise şirketin gelirinin geçen yılın son çeyreğinde beklentileri aşmasına rağmen yüzde 4'e yakın düştü.