ABD Merkez Bankası (Fed) Faiz İndirimi Beklentileriyle New York Borsası Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD Merkez Bankası (Fed) Faiz İndirimi Beklentileriyle New York Borsası Yükselişle Başladı

ABD Merkez Bankası (Fed) Faiz İndirimi Beklentileriyle New York Borsası Yükselişle Başladı

New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına dair beklentileri destekleyen ekonomik verilerin açıklanmasıyla pay piyasalarında pozitif seyir izlendi. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyondaki düşüş yavaşlasa bile bankanın bu yıl faiz indirimi yolunda ilerlediğini ifade etti.

10.05.2024 17:05
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NEW New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,2 artarak 39.466,52 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,22 artışla 5.225,49 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,26 kazançla 16.389,02 puana ulaştı.

Ülkede açıklanan ekonomik veriler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına dair beklentileri desteklerken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, politika gevşemesinin zamanlaması ve kapsamı belirsiz olsa da enflasyondaki düşüş yavaşlasa bile bankanın bu yıl faiz indirimi yolunda ilerlediğini ifade etti.

Bostic, enflasyonun ilk çeyrekte Fed'in yüzde 2 hedefinin çok üzerinde kalmış gibi görünse Fed'in bu yıl faiz oranlarını düşürebileceğine dair hala inancı olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD Merkez Bankası (Fed) Faiz İndirimi Beklentileriyle New York Borsası Yükselişle Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Merkez Bankası (Fed) Faiz İndirimi Beklentileriyle New York Borsası Yükselişle Başladı - Son Dakika
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