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Ekonomi

New York Borsası Yükselişle Başladı

New York Borsası Yükselişle Başladı

New York borsası haftanın ilk işlem gününde yükselişle başladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,06 artarak 38.708,59 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,37 artışla 5.297,15 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,78 kazançla 16.865,70 puana ulaştı. ABD hazine tahvillerinin düşmesi ve çip şirketlerinin hisselerindeki yükselişin desteklediği pay piyasalarında, haftanın ilk işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi.

03.06.2024 16:59
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NEW New York borsası haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,06 artarak 38.708,59 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,37 artışla 5.297,15 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,78 kazançla 16.865,70 puana ulaştı.

ABD hazine tahvillerinin düşmesi ve çip şirketlerinin hisselerindeki yükselişin desteklediği pay piyasalarında, haftanın ilk işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi.

Analistler, geçen hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artışın nisanda önceki aya kıyasla yavaşlama kaydetmesinin Fed'in yılın son çeyreğinde faiz indirimlerine başlayabileceğine dair beklentileri artırdığını söyledi.

Bu beklentilerle ülkede 10 yıl vadeli hazine tahvil faizi 5 baz puan azalışla yüzde 4,46 oldu.

Analistler, bu hafta, imalat ve hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeskleriyle fabrika siparişleri gibi verilerin takip edileceğine işaret ederek, Fed'in muhtemel para politikası seyrine dair ipucu verebilecek istihdam verilerinin de yatırımcıların odağında yer aldığını belirtti.

Kurumsal tarafta, dün yeni yapay zeka çipi "Rubin"i tanıtan Nvidia'nın hisseleri yüzde 4, bugün yeni nesil yapay zeka dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar için yeni çiplerini duyuran AMD'nin hisseleri de yaklaşık yüzde 2 yükseldi.

Spotify'ın hisseleri de şirketin ABD'de Premium abonelik ücretlerini temmuz ayından itibaren artıracağını duyurması sonrasında yüzde 6'ya yakın değer kazandı.

Öte yandan, 2021'de GameStop hisselerinde yaşanan dalgalanmada adı geçen "Roaring Kitty" sosyal medya hesabının arkasındaki isim olan Keith Gill'in, şirkette önemli bir pozisyona sahip olabileceğine dair spekülasyonlar üzerine GameStop'un hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 70'in üzerinde değer kazandı. GameStop hisseleri, dalgalanma nedeniyle açılışta kısa süreliğine işleme kapatıldı.

Kaynak: AA

Dow Jones, New York, Spotify, Fed, Borsa, Teknoloji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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