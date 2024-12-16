New York Borsası Yükselişle Başladı

Ekonomi

NEW New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararını açıklayacağı haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yatay seyirle 43.825,76 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,21 artışla 6.063,79 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,45 kazançla 20.016,12 puana ulaştı.

Yatırımcılar, Fed'in çarşamba günü açıklayacağı faiz kararını beklerken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ay politika faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakıldığını, 2025'te toplamda iki faiz indirimi yapılacağına ilişkin fiyatlamaların ise risk iştahını törpülediğini belirtti.

Bankanın para politikası metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda, gelecek dönem politikalara ilişkin sinyaller aranacağını ifade eden analistler, bu hafta üçüncü çeyrek büyüme verileri ve kasım ayına dair perakende satışlar ile kişisel tüketim harcamaları verilerinin daha fazla ipucu sağlayabileceğini anlattı.

Makroekonomik veri tarafında, ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin açıkladığı imalat endeksi, aralıkta 0,2 değerine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Öte yandan, Bitcoin fiyatının dün 106 bin doların üzerine çıkarak rekor tazelemesi sonrasında kripto ile ilişkili hisselerdeki yükseliş dikkati çekti.

MicroStrategy'nin hisseleri yüzde 4, kripto para borsası Coinbase'in hisseleri yüzde 2,6 ve Bitcoin madencisi MARA Holdings hisseleri yüzde 3,4 kazançla güne başladı.

Geçen hafta piyasa değeri ilk kez 1 trilyon doların üzerine çıkan çip şirketi Broadcom'un hisseleri de yaklaşık yüzde 4 yükseldi.