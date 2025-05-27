New York Borsası Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Yükselişle Başladı

27.05.2025 23:57
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New York borsası, pozitif tarife gelişmeleriyle ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

NEW New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 750 puana yakın değer kazandı ve yüzde 1,78 artarak 42.343,65 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 2,05 artışla 5.921,54 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,47 kazançla 19.199,16 puana çıktı.

Dün Anma Günü tatili dolayısıyla kapalı olan ABD pay piyasalarında, tarife geriliminin azalmasıyla haftanın ilk işlem gününde pozitif seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşmesi sonrasında AB'ye 1 Haziran'dan itibaren uygulanmasını önerdiği yüzde 50 tarifelerin 9 Temmuz'a ertelendiğini duyurmuştu.

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett de bu hafta muhtemelen birkaç anlaşma daha yapılabileceğini umduğunu ve bazılarını bitirmeye yakın olduklarını belirterek, ancak bunun Trump'a bağlı olduğunu kaydetti.

Hassett, Hindistan'ın ticaret anlaşmasını bitirmeye yakın oldukları ülkeler arasında olduğunu söyledi.

Analistler, ABD'nin değişken tarife politikası ve gümrük vergilerinin küresel ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik belirsizliklere rağmen, AB'ye yönelik tarife ertelemesinin piyasalarda iyimserliği desteklediğini ifade etti.

Ayrıca, Truth Social hesabından paylaşımda bulunan Trump, AB'nin tarife müzakereleri için toplantı tarihi belirlemek üzere aradığını belirtti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı, nisanda aylık bazda yüzde 6,3 düşüş gösterdi.

ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, martta yıllık bazda yüzde 3,4 yükselerek konut fiyatlarının artış hızındaki yavaşlamanın sürdüğüne işaret etti.

Ülkede Conference Board Tüketici Güven Endeksi, mayısta 12,3 puan artışla 98'e çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Kurumsal tarafta, Trump'ın sosyal medya şirketi Trump Media and Technology Group'un Bitcoin hazinesi oluşturmak üzere yaklaşık 2,5 milyar dolar toplayacağını bildirmesi sonrasında şirketin hisseleri yüzde 10'dan fazla değer kaybetti.

Öte yandan, Anma Günü hafta sonunda ülkede gişe hasılatı rekor kırarken, sinema şirketlerinin hisselerindeki yükseliş dikkati çekti. AMC'nin hisseleri yüzde 24, Marcus Corporation'ın hisseleri yüzde 10 ve Cinemark'ın hisseleri yüzde 4 artış gösterdi.

Analistler bu hafta, çip şirketi Nvidia ile Costco ve Best Buy gibi perakendecilerin finansal sonuçlarının yanı sıra, ABD Merkez Bankasının son para politikası toplantısının tutanakları ve ülke ekonomisine dair büyüme ile kişisel tüketim harcamaları verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Dow Jones, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Yükselişle Başladı - Son Dakika

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