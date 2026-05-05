New York Borsası Yükselişle Başladı
New York Borsası Yükselişle Başladı

05.05.2026 18:18
Petrol fiyatlarındaki gerileme ve güçlü bilanço açıklamalarıyla New York borsası pozitif açıldı.

NEW New York borsası petrol fiyatlarının gerilemesiyle güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,19 artarak 49.037,12 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,46 artışla 7.233,62 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,76 kazançla 25.258,88 puana yükseldi.

Bazı şirketlerin güçlü bilançolar açıklaması ve düşen petrol fiyatlarının ivme kazandırdığı pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik eden ABD gemilerine saldırması halinde İran'ın "yeryüzünden silineceğini" söylemesinin ardından İran'ın Körfez ülkelerini hedef alması tansiyonun tırmanabileceği korkularını körüklemişti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, bugünkü basın toplantısında Hürmüz Boğazı'ndaki tarafsız ülkelerin gemilerinin geçişine yönelik başlatılan operasyonun İran'a yönelik diğer saldırılardan "ayrı ve geçici" nitelikte olduğunu belirtti.

İran ile ateşkesin sona ermediğini kaydeden Hegseth, "Özgürlük Projesi'nin" tüm hızıyla devam ettiğini, bu operasyon sayesinde ticaret akışının yeniden sağlanacağını ifade etti.

Dün Orta Doğu'da tırmanan gerilimle yükselen petrol fiyatları bugün geri çekildi. Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yaklaşık yüzde 3 azalışla 111,34 dolar olurken, aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 4'e yakın düşüşle 102,49 dolardan alıcı buldu.

Kurumsal tarafta, dün piyasaların kapanışının ardından bilançosunu açıklayan ABD'li savunma teknolojisi şirketi Palantir'in geliri ve karı piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Buna karşın şirketin hisseleri yüzde 4'e yakın kayıpla güne başladı.

Dil öğrenme uygulaması Duolingo'nun hisseleri de ilk çeyrekte beklentilerin altında aylık aktif kullanıcı sayısı bildirmesinin ardından yaklaşık yüzde 4 geriledi.

Görsel paylaşım platformu Pinterest'in hisseleri ise şirketin geliri ve karı ile mevcut çeyreğe dair gelir beklentisinin tahminleri aşması sonrasında yüzde 18 değer kazandı.

Bugün bilançosunu yayımlayan ABD merkezli ilaç devi Pfizer da beklentilerin üzerinde kar ve gelir açıkladı. Şirketin hisseleri yüzde 1'den fazla yükseldi.

Dijital ödeme hizmetleri sunan PayPal'in hisseleri ise tahminlerin üzerinde sonuçlar bildirmesine rağmen yaklaşık yüzde 11 düştü.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'nin dış ticaret açığı, martta aylık yüzde 4,4 artışla 60,3 milyar dolara yükselmesine karşın piyasa beklentisinin altında gerçekleşti.

Kaynak: AA

