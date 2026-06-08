New York Borsası Yükselişle Başladı - Son Dakika
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New York Borsası Yükselişle Başladı

08.06.2026 17:11
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Çip hisselerindeki toparlanma, Dow Jones ve S&P 500'ün artış göstermesine neden oldu.

NEW New York borsası, çip hisselerindeki toparlanmayla haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,26 artarak 50.997,23 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,77 artışla ?7.440,57 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,38 kazançla 26.065,07 puana çıktı.

Orta Doğu'da hafta sonu tırmanan gerilimin hafiflediğine dair işaretler ve çip şirketlerinin geçen haftaki sert satışların ardından toparlanmasıyla pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Analistler, cuma günü açıklanan istihdam verilerinin tahminlerden çok daha güçlü gelmesi üzerine ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında sıkılaştırmaya gidebileceğine yönelik beklentilerin arttığını anımsattı.

Bu yıl faiz artırımı olasılığının güçlenmesinin, yapay zeka ile ilişkili sektörlerin aşırı hızlı büyüdüğüne dair endişeleri de artırdığına işaret eden analistler, bu durumun çip şirketlerinin hisselerinde satışlara yol açtığını belirtti.

Geçen hafta sert düşen Nvidia'nın hisseleri yüzde 2, Broadcom'un hisseleri yüzde 3, Micron Technology'nin hisseleri yaklaşık yüzde 10 kazançla güne başladı.

Jeopolitik tarafta, Orta Doğu'da 8 Nisan'da sağlanan ateşkes sonrasında görece düşük seyreden gerilim, İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırılarıyla hafta sonu yeniden tırmanmıştı.

Daha sonra İran ordusu, İsrail'e yönelik başlattığı saldırıların sona erdiğini duyururken, haberlerde İsrail'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi üzerine İran'a yönelik saldırıları durdurduğu aktarıldı.

İran ve İsrail arasındaki saldırılar sonrasında yüzde 5'ten fazla yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı daha sonra geri çekilirken, TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 1 artışla 93,98 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Bu hafta ABD'nin mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerinin yanı sıra Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in cuma günü gerçekleşecek halka arzı da takip edilecek.

Kaynak: AA

Dow Jones, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Yükselişle Başladı - Son Dakika

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