New York Borsası Yükselişle Başladı - Son Dakika
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New York Borsası Yükselişle Başladı

15.06.2026 17:36
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ABD ve İran arasındaki barış mutabakatı, borsa endekslerini artırdı; petrol fiyatları geriledi.

New York borsası, ABD ile İran arasında varılan mutabakat ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi 160 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,32 artarak 51.364,55 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,15 artışla 7.516,75 puana, Nasdaq endeksi yüzde 2,16 kazançla 26.447,23 puana yükseldi.

ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeyi ve Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri yeniden başlatmayı öngören mutabakatın sağlanması, piyasalarda risk iştahını artırdı. Bu gelişmenin etkisiyle pay piyasaları yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "yoğun görüşmelerin ardından" ABD ile İran arasında barış anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Her iki tarafın da "Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan ettiğini" aktaran Şerif, anlaşmanın resmi imza töreninin 19 Haziran'da İsviçre'de düzenleneceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump da İran ile yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını bildirdi.

Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağı ve bölgedeki gerilimin azalacağı beklentileri petrol fiyatlarında düşüşe yol açtı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 4'ün üzerinde gerileyerek 83,2 dolara indi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 5'ten fazla azalışla 80,4 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki gerileme, enerji şirketlerinin hisseleri üzerinde baskı oluştururken enerji maliyetlerindeki düşüşten fayda sağlayan hava yolu şirketlerinin hisselerini destekledi.

ABD'li enerji şirketlerinden Exxon Mobil ve Chevron'un hisseleri yüzde 4'ün üzerinde düştü.

Hava yolu şirketlerinden United Airlines'ın hisseleri yüzde 4'ten, American Airlines ve Delta Air Lines'ın hisseleri yüzde 3'ten fazla değer kazandı.

Öte yandan, SpaceX hisseleri, şirketin 2 trilyon doların üzerinde değerlemeyle gerçekleştirdiği halka arzın ardından ikinci işlem gününde yüzde 6'nın üzerinde yükseldi.

Paramount Skydance'in hisseleri de ABD Adalet Bakanlığının Warner Bros. Discovery'yi (WBD) satın alma planının pazarda rekabeti bozmayacağına karar vermesi sonrası yüzde 4'ten fazla değer kazandı.

Fox hisseleri ise şirketin Roku'yu 22 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın alacağını duyurmasının ardından yüzde 11'in üzerinde geriledi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de sanayi üretimi, mayısta aylık bazda yüzde 0,1 ile beklentilerin altında artış gösterdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi haziranda 5,7 değerine inerek beklentilerin altında gerçekleşti.

Geçen hafta yapay zeka hisselerindeki satış baskısı ve açıklanan verilerin ABD'de enflasyonun yeniden hız kazandığına işaret etmesi nedeniyle dalgalı bir seyrin öne çıktığı piyasalarda dikkatler bu hafta Fed'in para politikası toplantısından çıkacak kararlarda olacak.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu hafta politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, Fed Başkanı Kevin Warsh'un ilk kez başkanlık edeceği toplantının ardından yapacağı açıklamalar yakından takip edilecek.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Finans, Enerji, Borsa, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Yükselişle Başladı - Son Dakika

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