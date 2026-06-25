New York Borsası Yükselişle Başladı - Son Dakika
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New York Borsası Yükselişle Başladı

25.06.2026 17:04
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Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri açılışta artış gösterdi, çip şirketleri dikkat çekti.

NEW New York borsası yoğun veri akışının olduğu güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,31 artarak 52.009,02 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,63 artışla 7.404,91 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,97 kazançla 25.724,78 puana çıktı.

Yatırımcılar şirket bilançoları ile açıklanan makroekonomik verileri değerlendirirken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Çip üreticisi Micron Technology, dün piyasaların kapanışının ardından yayımladığı bilançosunda beklentilerden güçlü kar ve gelir bildirdi. Şirketin hisselerinin güne yüzde 18'e yakın kazançla başlaması, piyasalardaki olumlu havaya katkı yaptı.

Qualcomm'un hisseleri de şirketin 2029 mali yılına ilişkin cep telefonu dışı gelir öngörüsünü yukarı yönlü revize etmesinin ardından yüzde 11 yükseldi.

Sandisk, Western Digital, Lam Research, KLA ve Applied Materials gibi diğer çip şirketlerinin hisseleri de bu hareketliliğe paralel olarak artış gösterdi.

Analistler, Micron ve Qualcomm'dan gelen güçlü tahminlerin yapay zeka konusundaki iyimserliği yeniden canlandırdığını belirtti.

Öte yandan, hızla artan çip fiyatlarını gerekçe göstererek iPad ve MacBook fiyatlarına zam yapan Apple'ın hisseleri yüzde 2 düştü.

Makroekonomik veri tarafında, ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,1 ile tahminlerin üzerinde büyüme kaydetti.

Ülkede kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise mayısta aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentilerin altında artış gösterdi. Endeks yıllık bazda ise yüzde 4,1 ile Nisan 2023'ten bu yana en yüksek oranda artışını kaydetti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de mayısta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,4 ile beklentilere paralel yükseldi. Buna karşın endeksteki yıllık artış, Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı da 20 Haziran ile biten haftada 12 bin kişi azalarak 215 bine geriledi ve piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD'de dayanıklı mal siparişleri mayısta yüzde 4,5 ile beklentilerden daha sınırlı geriledi.

Kaynak: AA

Dow Jones, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Yükselişle Başladı - Son Dakika

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