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New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika

New York borsası yükselişle kapandı

02.11.2021 23:57
New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, şirketlerin beklenenden iyi gelmeye devam eden üçüncü çeyrek bilançolarının etkisiyle günü rekor seviyelerde tamamladı.

New York borsası, şirketlerin beklenenden iyi gelmeye devam eden üçüncü çeyrek bilançolarının etkisiyle günü rekor seviyelerde tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 130 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,39 artışla 36.052,63 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,37 artarak 4.630,65 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,34 kazançla 15.649,6 puana çıktı. Üç endeks de kapanışta yeni rekorlar kaydetti.

Şirketlerin beklenenden iyi gelmeye devam eden karlılıkları, endekslerdeki pozitif seyirde etkili oldu.

Tedarik zinciri sıkıntıları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riski ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bazı parasal teşviklerini azaltmaya başlayacağına dair beklentilere rağmen endeksler rekor seviyelere yükseldi.

Analistler, Fed'in bugün başlayan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararların yatırımcılar tarafından beklendiğini belirtti.

Fed'in politika faizinde değişikliğe gitmesinin beklenmediğine işaret eden analistler, bankanın 120 milyar dolarlık aylık varlık alım programında azaltıma gideceğini duyurmasının beklendiğini kaydetti.

Analistler, yatırımcıların, karar metni ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında, faiz oranları ve enflasyondaki yükselişin ne zamana kadar süreceğine ilişkin yorumlara odaklanacaklarını ifade etti.

Dow Jones, New York, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika Ekonomi


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