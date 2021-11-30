New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına karşı şu an için karantina önlemine gerek olmadığını söylemesinin ardından haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,68 artışla 35.135,94 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,32 artarak 4.655,27 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,88 kazançla 15.782,8 puana çıktı.

Omicron varyantına ve yüksek enflasyona ilişkin endişelerle geçen hafta düşüş kaydeden endeksler, yeni haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izledi.

Endekslerdeki yükselişte, Başkan Biden'ın Omicron varyantına ilişkin değerlendirmeleri etkili oldu.

Biden, Omicron varyantından endişe duyduklarını ancak bunun panik sebebi olmadığını söyledi. Yeni bir karantina seçeneğinin tamamen masadan kalkıp kalkmadığının sorulması üzerine Biden, "Şimdilik evet masadan kalktı. İnsanlar maskelerini takar ve aşılarını olursa karantinaya gerek kalmaz." yanıtını verdi. Biden, Omicron varyantının tespit edildiği İngiltere, Avrupa Birliği üyeleri ve diğer ülkelere seyahat kısıtlaması getirilip getirilmeyeceğine ilişkin soru üzerine de şu anda böyle bir şey öngörmediklerini belirtti.

Amerikan borsasında haftanın ilk işlem gününde teknoloji hisselerindeki yükseliş dikkati çekti. Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri yüzde 5'in, Microsoft ve Apple'ın hisseleri yüzde 2'nin, Amazon'un hisseleri yüzde 1'in üzerinde değer kazandı.

Sosyal medya platformu Twitter'ın Üst Yöneticisi (CEO) Jack Dorsey'in görevinden istifa ettiğini duyurmasının ardından yükseliş gösteren Twitter'ın hisseleri ise gün içinde yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.

Enflasyon endişeleriyle geçen hafta yükseliş gösteren ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 1,51 seviyelerinde seyretti.

Analistler, salı günü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın ABD Senatosu'nda yapacakları sunumun piyasaların odağında olacağını belirtti.