New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika
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New York borsası yükselişle kapandı

17.03.2022 23:25
New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,23 artışla 34.480,76 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,21 artarak 4.410,86 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,33 kazançla 13.614,78 puana çıktı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) 3 yılı aşkın sürenin ardından faiz artışına gitmesinin ardından dikkatlerin yeniden Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelere çevrilmesiyle güne düşüşle başlayan endeksler, kapanışa doğru pozitif bir seyir izledi.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 12 Mart ile biten haftada 214 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş kaydetti.

Ülkede sanayi üretimi de şubatta piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izleyerek aylık yüzde 0,5'lik artış gösterdi. İmalat sanayi üretimi ise şubatta aylık yüzde 1,2'lik yükselişle piyasa beklentilerini geride bıraktı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, New York, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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